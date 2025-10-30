“Chivas tiene que ser campeón”: la directriz que marcó el dueño Amaury Vergara

Amaury Vergara, propietario de las Chivas del Guadalajara, reconoció la obligación y necesidad en el corto plazo de que el Rebaño Sagrado sea campeón del fútbol de México, así como admitió que encabezar al popular cuadro tapatío es una responsabilidad y reto que le agradan demasiado.

El empresario que encabeza el Grupo Omnilife, marca propietaria del equipo Guadalajara, está consciente de que después del deceso de su padre Jorge Vergara, tuvo que asumir una gran responsabilidad y que la encara con un gran compromiso como la primera vez que su progenitor les informó a sus hermanas y él que había adquirido al club tapatío.

Lo anterior fue mencionado por el empresario tapatío en el Pódcast “Épicamente” del conferencista tapatío Pavo Gómez y en donde Vergara expuso que la prioridad del equipo jalisciense es que sean campeones, pero no solo el primer equipo, sino todas las categorías que conforman la organización deportiva.

“Cada vez tengo más claro y constantemente me estoy recordando lo que es importante. Lo más importante es que Chivas sea campeón. Chivas tiene que ser campeón, no solamente en el primer equipo, sino en todas sus categorías”, dijo con autoridad el empresario.

También señaló que: “En todos los aspectos del club, porque los campeonatos creo que suceden en varias canchas. En la cancha comercial, administrativa, logística, en la experiencia del estadio y, por supuesto, la más importante, la deportiva. Un club de futbol con tanta tradición y grandeza, está obligado a ganar”, precisó Vergara en la charla por internet con Gómez Orea.

Señala que el periodismo inventa mucho sobre Chivas

A su vez, Amaury Vergara no desaprovechó la oportunidad para quejarse de la negatividad que percibe alrededor de Chivas, generado por la popularidad y porque considera que los medios de comunicación mienten demasiado respecto a la información que se genera en el entorno del cuadro tapatío.

“Mucha información que sale de Chivas es totalmente inventada. Son cosas que muchos medios o muchos periodistas irresponsables inventan para poder llamar la atención o porque hay un interés detrás, hay un representante que quiere colocar esa información en los medios o algún jugador, o algún club que se quiere robar a un jugador”, sentenció Vergara.

Frente a este clima de rechazo ante el comportamiento del periodismo que cubre los entrenamientos de Chivas, cabría aclarar que el manejo de medios de las Chivas de Guadalajara no ha sido el adecuado, retrasando siempre el manejo de información oficial y dando pie para mucho manejo extraoficial de la información del cuadro tapatío.

Frente a todo esto, Vergara sin duda sabe que el equipo que encabeza tiene un gran reto de volver a ser campeones de la Liga MX, algo que no sucede desde el torneo Clausura 2017, cuando bajo las órdenes del argentino Matías Almeyda se coronaron campeones venciendo a Tigres de la UANL, mientras que su última coronación fue en la Concachampions de 2018 todavía bajo el mando del mismo estratega argentino.

Mientras que los números que han ido logrando bajo el mando del también argentino Gabriel Milito, han empezado a generar una ilusión en la afición de Chivas y a eso se aferrarán todos los integrantes que conforman al Club Guadalajara.

