Chivas descartó al colombiano Juan Carlos Osorio porque olía a alcohol

El extécnico de la selección de México, Juan Carlos Osorio, reveló que la directiva de Chivas no lo contrató como técnico para el torneo Apertura 2025 por el infantil argumento de que olía a alcohol el día de la entrevista que se realizó para presentar su proyecto a los dirigentes del Rebaño Sagrado.

Lo anterior fue dado a conocer por el propio técnico colombiano en el programa de TUDN “Sin Censura” dirigido por David Faitelson y donde destacó que después de su fallido proyecto con los Xolos de Tijuana fue buscado por la directiva del Guadalajara en donde le expusieron ese argumento que creyó que se trataba de una broma.

En la charla, Osorio recordó su paso por la selección azteca en el Mundial de Rusia 2018, pero lo que llamó poderosamente la atención fue su fallida aspiración de dirigir el proyecto del Guadalajara que después de entrevistar al español Domènec Torrent y Gabriel Milito, terminaron por inclinarse por contratar al exentrenador de Independiente, Estudiantes de La Plata y Atlético Mineiro de Brasil.

“Tuvimos una reunión con todos, casi siempre presentes los cuatro representantes de los dos señores que me llevaron a mí, siempre con tres o cuatro presentes. Al final, en presencia de todos, todo iba muy bien. Poniendo mi arrogancia a un lado por lo importante de la nota, había sido una cátedra la exposición porque profundizaron en todo”, destacó Osorio.

Osorio no escondió la ilusión que le generó dicha posibilidad de hacerse cargo del club Guadalajara, sobre todo por el impacto popular que tiene en México y que polariza a los aficionados aztecas, pero de buenas a primeras cuando se encaminaba a firmar el contrato con los directivos del Rebaño Sagrado le comunicaron la decisión de desechar su fichaje.

El técnico colombiano resaltó que las formas como se manejaron los directivos del cuadro tapatío no fueron las adecuadas, pues destacó que ese argumento sonó muy infantil y que le hubieran manejado que no tenían la intención de contar con sus servicios.

“Asumieron que en ese momento yo olía a alcohol. Cosa que me parece muy ridícula, muy poco profesional porque no considero que un profesional coherente vaya a ir así a una reunión con un club tan prestigioso”, precisó el técnico cafetero.

Destacó que la directiva de Chivas pudo haber asumido que mi perfil no encajaba en lo que tenían proyectado o mi forma de dirigir y añadió que:”Me hubieran dicho que no encajaba en su plan y todo arreglado, pero salieron con ese argumento tan ridículo, que no es propio de un equipo de la importancia del Guadalajara”.

