Juan Carlos Osorio pide perdón por su “planteamiento equivocado” tras derrota contra Cruz Azul

El colombiano Juan Carlos Osorio, director técnico de los Xolos de Tijuana, ofreció disculpas a la afición de su equipo, argumentando una “estrategia equivocada” con la que perdió una ventaja de 3-0 y que les costó la eliminación del torneo en los cuartos de final de la Liga MX.

“Me hago responsable de toda la estrategia que utilizamos y que no nos alcanzó. Perdimos contra un gran rival, el mejor equipo del torneo. Mis disculpas a la afición porque no competimos al 100 por ciento, no logramos hacer un gol y nos vamos apenados con nuestra gente”, declaró el estratega en conferencia de prensa después del partido.

En el juego de ida, disputado el pasado miércoles, los fronterizos vencieron 3-0, pero el marcador global de 3-3 clasificó a Cruz Azul por su mejor posición en la fase regular.

Este sábado, Tijuana apostó por el contragolpe en el primer tiempo y generó un par de ocasiones que no pudo definir. Cruz Azul dominó el encuentro y anotó gracias al uruguayo Ignacio Rivero, al griego Giorgos Giakoumakis y a Ángel Sepúlveda.

Osorio, quien fue el DT de México en la Copa del Mundo de Rusia 2018, reconoció que desde el primer partido tenía dudas sobre si la ventaja de tres goles sería suficiente para eliminar al líder del torneo.

“En el juego de ida fuimos muy superiores, buscamos el cuarto gol, pero no lo encontramos. Esa era la incógnita para hoy: si serían suficientes tres goles o no. Al final, no lo fueron”, admitió.

El estratega explicó que su plan de juego se rompió en el momento en que Cruz Azul anotó antes de finalizar el primer tiempo.

“La idea era llegar al medio tiempo con el marcador 0-0, pero ellos nos concretaron antes y eso nos cambió todo. Luego quisimos ir a buscar un gol más, no lo logramos, y ellos empataron la serie. Así es el fútbol; ellos fueron superiores, y nada más”, concluyó.

Juan Carlos Osorio llegó a Tijuana al inicio del Apertura 2024 y clasificó a su equipo a la fase final vía repechaje, en el que eliminó al Atlas.

*Con información de EFE.

