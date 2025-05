Chivas se queda con Amaury Vergara al desechar su compra el empresario Simón Levy

Finalmente las Chivas se quedarán con el empresario Amaury Vergara, después de que el supuesto comprador Simón Levy-Dabbah, exSubsecretario de Turismo del Gobierno de México, terminó echándose para atrás y dando a conocer que solo quería colaborar y no adquirir la franquicia del Rebaño Sagrado.

De acuerdo a los hechos, la oferta mencionada en los medios de comunicación, Levy después de que el Guadalajara quedará sin Play In, dio a conocer su intención de comprar al equipo, lanzando una importante oferta que no se dio a conocer, pero que al final todo quedó en una intención de apoyar las finanzas del equipo.

Por esa razón, Simón Levy publicó una carta donde dio por cerrada cualquier tipo de negociación: “Estimado Amaury, me permito dirigirme a usted para expresarle formalmente mi interés en desarrollar un modelo innovador de adquisición y expansión del Club Deportivo Guadalajara, con el objetivo de transformar a Chivas en el primer club mexicano con una estructura financiera moderna basada en la bursatilización del talento, la participación del mercado y la creación de valor a largo plazo”, destacaron dentro de los detalles.

Empero esta situación le atrajo comentarios positivos y negativos al exfuncionario del gobierno de México, pues trató de dejar en claro que su única intención era modificar el modelo de negocio de las Chivas, pero jamás se habló de una compra venta del cuadro tapatío, sin que existiera una respuesta de la actual directiva del Rebaño Sagrado.

“He visto más crisis en Chivas de las que muchos quieren recordar: Las de Ardiles, Azkargorta, y tantas otras etapas de improvisaciones, de soluciones temporales, de promesas que no llevaron a nada. Hoy, no podemos seguir repitiendo la historia. Nuestra propuesta no es salvar un torneo. Es construir una nueva era para Chivas”, reiteró el empresario.

La compra venta una cortina de humo

Después de todo el alboroto que se generó por el anuncio de la oferta del empresario Simón Levy, que se dijo claramente que era una compra apoyada en sus inversiones en China, al final por el manejo que hizo la misma persona, todo quedó extraoficialmente en una cortina de humo.

Levy que generó un sinfín de comentarios positivos y negativos de los aficionados de Chivas, decidió hacerse a un lado, aunque en esta ocasión no colocó ningún mensaje extenso y solo se trató de una publicación con una imagen con el siguiente texto: “Le deseo mucho éxito Chivas y que pronto recupere el camino a su grandeza”.

