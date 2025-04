Chivas no está a la venta, pero la franquicia supera los $800 millones de dólares

Frente a la supuesta oferta de compra que realizó el empresario jalisciense Simón Levy por la franquicia de las Chivas del Guadalajara, La Opinión, pudo conocer de manera fidedigna que el costo total de la franquicia supera los $800 millones de dólares ($16 mil millones de pesos aproximadamente).

Levy, quien fungiera como Subsecretario de Planeación y Política Turística de México, hizo una propuesta a través de su cuenta de la red social X para comprar al Club Deportivo Guadalajara a través de una carta dirigida a Amaury Vergara, apoyado en un fondo de inversión que tiene en China.

"NO TENGO MIEDO A COMPRAR CHIVAS" 🗣️



– Simón Levy, el millonario que quiere comprar al Rebaño con un fondo de inversión de China 🇨🇳



"Sé la responsabilidad que eso significa"

“Chivas tiene dinero, pero está mal administrado" 🚨🚨🚨🚨



🔴AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA ➡️… pic.twitter.com/AQeRlXfN2E — W Deportes (@deportesWRADIO) April 29, 2025

En dicha misiva, Levy expuso que: “Me permito dirigirme a usted (Amaury Vegara) para expresarle formalmente mi interés en desarrollar un modelo innovador de adquisición y expansión del Club Deportivo Guadalajara, con el objetivo de transformar a Chivas en el primer club mexicano con una estructura financiera moderna, basada en la bursatilización del talento, la participación del mercado y la creación de valor a largo plazo”.

Levy en su exposición dejó claro que no quiere sacar a Amaury Vergara de Chivas, sino potenciar sus finanzas para poder hacer frente a las grandes inversiones de otros equipos en la Liga MX: “Soy ignorante del futbol, pero no de los negocios y yo sé que Amaury no quiere vender a Chivas y le digo a él directamente que mi idea no es sacarlo, pero sí potencia al club, a la institución. Maximizar el poder del Guadalajara en función de resultados deportivos”.



El valor estimado de la franquicia

Bajo ese panorama se pudo conocer que la franquicia tiene el costo superior a $800 millones de dólares y en donde están incluidos el estadio Akron y el 25 por ciento de las acciones del Estadio Jalisco, requisito indispensable en cualquier tipo de negociación que quisiera realizar algún empresario o grupo empresarial.

La realidad que está cifra se queda muy corta comparada con los 1 mil 550 millones de dólares del LAFC en que está tasada la franquicia de la Major League Soccer (MLS) y los 1 mil 500 millones del Inter Miami CF, que cuenta en sus filas con jugadores de la talla del astro argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y los españoles Sergio Busquetes y Jordi Alba.

¿Cuánto vale realmente @Chivas y cuánto más podría valer si lo hacemos bien?”



Esto vemos y proponemos para Chivas.



Según nuestros cálculos:



1. Valor actual de Chivas (2025)

•Valor total del club (marca, estadio, plantilla):

Chivas vale hoy 604 millones de dólares.

•Ingresos… pic.twitter.com/JRZXWVcBRF — Simón Levy (@SimonLevyMx) April 25, 2025

Para el mercado interno, sin duda Chivas representa un gran atractivo, pues también están incluidos los derechos de televisión tanto para México como para Estados Unidos y en donde recientemente firmaron con la cadena Amazon Prime.

También aparece el contrato por la firma de ropa que actualmente viste a las Chivas y que al parecer firmarán un acuerdo con la empresa Nike en los próximos meses, lo cual representa un gran atractivo de negocio, esto sin tomar en cuenta los ingresos de taquilla y abonados, así como compra y venta de jugadores.

