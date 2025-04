La afición de Chivas se alegra por despido de Gago con Boca Juniors.

Instantes después de conocerse el despido de Fernando Gago en el Boca Juniors, los aficionados de Chivas en su mayoría reaccionaron con beneplácito y alegría por la salida del estratega del equipo de sus amores y en muchos comentarios apareció la palabra “karma” .

Como se recordará en el pasado mes de octubre se armó un “culebrón” por la salida de Gago de las Chivas haciendo uso de la cláusula de rescisión de contrato, en algo válido y establecido en su contrato, pero las formas no fueron las adecuadas y tampoco el misterio del estratega que detonó en una animadversión de los seguidores del Guadalajara que se sintieron traicionados.

Recuerdan al tipo que dejó a Chivas botado solo porque Boca Juniors le habló "de un día para otro"?



El que había jurado que no tenía ninguna plática con Boca?



La forma es fondo… Gago se queda sin equipo https://t.co/DKaOd9fFBa — Omar Cr 🤘 (@OmarCr95) April 29, 2025

De esta forma, casi 180 días después el destino puso las cosas en su lugar y le jugó una mala pasada a Gago, que fue señalado en México hasta llevarse al perico cuando tomaron sus maletas sus colaboradores y el.

Ahora las reacciones no se hicieron esperar a favor del despido de Gago del equipo de sus amores y la mayoría se burlaron y alegraron por esta decisión de la directiva de un equipo que tampoco supo respetar códigos para favorecer sus intereses más allá de que fuera un asunto contractual.

La historia

Apenas un semestre le duró el gusto al técnico argentino Fernando Gago de haberle jugado rudo a Chivas del Guadalajara, dejando abandonado al equipo mexicano el pasado mes de octubre, pues este martes 29 de abril fue cesado como estratega de su amado equipo, Boca Juniors.

Lo anterior fue dado a conocer por el colombiano Mauricio “Chicho” Serna, miembro de la Comisión de Fútbol del popular cuadro argentino, a los medios de comunicación, quien simplemente salió a declarar lo siguiente para explicar las razones de despedir al técnico que fueron a buscar a México.

🚨 OFICIAL 🚨



Fernando Gago ya no es DT de @Chivas pic.twitter.com/kklQTiAwcM — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) October 10, 2024

“Solamente para informar que hemos tomado una decisión y es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. La hemos tomado con toda la tranquilidad. No ha sido fácil porque es un hombre de la casa, pero para eso estamos, para tomar decisiones”.

“En el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador. Estamos muy agradecidos porque ha puesto todo su empeño y ha hecho su trabajo de la mejor manera”

“Hay situaciones que seguramente nos han llevado a tomar una decisión final, pero el agradecimiento siempre está. Para nosotros es valioso. Como siempre lo hemos hecho acá en el club, sin misterios, somos personas normales, pero que tomamos decisiones y para eso vine a comunicarla”, destacó el exmediocampista de los xeneizes que forma parte de los dirigentes junto a Juan Román Riquelme.

"HEMOS TOMADO UNA DECISIÓN: HASTA ACÁ HA LLEGADO FERNANDO GAGO CON BOCA"



✍🏻 Chicho Serna



📺 #DisneyPlus | #SportsCenterAM pic.twitter.com/evo5kxhYtz — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2025

La directiva del equipo argentino determinó no darle más tiempo a Gago, por quienes fueron a México hace seis meses para ofrecerle la dirección técnica del equipo de sus amores, según definido por el propio exjugador del Real Madrid, al grado de que Gago decidió hacer uso de la cláusula de rescisión de contrato para abandonar a las Chivas.

Pero el karma le alcanzó al director técnico por sus acciones poco claras con el Guadalajara, donde armó toda una telenovela para justificar su salida del Rebaño Sagrado y tomar la dirección técnica del Boca Juniors con el objetivo de ganar la Copa Libertadores y el título del fútbol argentino.

Las cosas no parecía tan graves para el estratega sudamericano y mucho menos después de encabezar el campeonato argentino con 32 puntos producto de diez victorias, dos empates y tres derrotas en quince partidos disputados, pero no le perdonaron la eliminación en la Libertadores y mucho menos la derrota del domingo pasado en el Superclásico argentino contra River Plate 2-1.

La labor de Gago en Boca Juniors

Fernando Gago estuvo en el banquillo del Boca Juniors en 30 partidos, en los que obtuvo 17 triunfos, 5 empates y 8 derrotas, siendo la última la que sufrió el domingo ante River Plate en el estadio Monumental.

FERNANDO GAGO DEJÓ DE SER DT DE BOCA 🚨🔵🟡



❌ La derrota contra River y la conferencia de prensa posterior detonaron el ciclo. El Xeneize terminará el campeonato con otro entrenador.



👔 Gustavo Quinteros, campeón con Vélez en 2024, es el principal apuntado por Riquelme para… pic.twitter.com/dy1IJv6Kd5 — Diario Olé (@DiarioOle) April 29, 2025

Pero no solo quedó a deber en esta clase de duelos, sino que a nivel internacional fue eliminado en la Fase 2 de la Libertadores contra Alianza Lima de Perú, después de que en el duelo de ida cayeron 1-0 y en la vuelta apenas pudieron ganar 2-1 para mandar el juego a serie de penales en donde se impusieron los peruanos 5-4, después de la falla de Alan Velasco para sellar la suerte de los argentinos.

Ahora el tropiezo del domingo acelera el despido de un técnico que por apegarse a la cuestión profesional con Chivas como marcaba su contrato, sufre el despido más doloroso cuando apenas cicatrizaban las heridas de lo que pasó con Chivas de Guadalajara.

Lo que le dolió a Chivas

Después de dos semanas de rumores y aseveraciones de que Fernando Gago cumpliría su contrato con Chivas y no haría caso a la oferta de Boca Juniors, finalmente en medio del silencio alarmante de los directivos españoles del Guadalajara, Juan Carlos Martínez y Fran Pérez, así como del dueño Amaury Vergara, el técnico argentino partió con todos sus colaboradores de regreso a Argentina el 10 de octubre.

💥 ¡ASEGURA QUE SU SALIDA DE CHIVAS SE DIO EN UN DÍA!



¡GAGO ROMPIÓ EL SILENCIO Y REVELÓ CÓMO SE FUE Y FIRMÓ CON BOCA!



"Me llamaron el martes y automáticamente corte y me fui". pic.twitter.com/eousq0oyze — Futbol Picante (@futpicante) April 8, 2025

Ahí salió a decir que a Boca Juniors no se le podía decir que no y que siempre fue su sueño dirigir a la escuadra xeneize donde alcanzó a ser figura como jugador, pero la decisión de dejar a Chivas en los albores de la liguilla por el título en México fue algo que la afición del Guadalajara no le perdonó y se convirtió en el enemigo público número uno de los seguidores del Rebaño Sagrado.

Seguir leyendo: