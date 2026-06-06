Brasil batalló para imponer el “jogo bonito” en el 2-1 a Egipto

La selección de Brasil cumplió con el trámite de imponerse a Egipto 2-1 en un duelo donde la oncena dirigida por Carlo Ancelotti batalló demasiado para imponer su famoso “jogo bonito”, opacando con esto sus buenas hechuras defensivas y en mediocampo que hicieron que la victoria no luciera demasiado.

El gol de la victoria fue anotado por la futura estrella del Real Madrid y que prestó sus servicios en el último año con el Olympique de Lyon con un remate en el área después de un primer tiempo de mucha fuerza y poco lucimiento de ambas escuadras en donde se hicieron presentes por el cuadro amazónico Bruno Guimaraes y por los egipcios Mostafa Ziko, después de sendos errores defensivos.

?? | GOAL: ENDRICK GIVES THE LEAD FOR BRAZIL! YES, THE LYON PLAYER SCORES!



?? Brazil 2-1 Egypt ?? pic.twitter.com/uUoKmxhSYP — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 6, 2026

La contienda estuvo controlada por Brasil, donde mostró un buen orden defensivo y una marcación adecuada en el mediocampo, pero con muchas complicaciones para ir al frente en busca de la portería enemiga.

Brasil no aprovechó que Egipto fuera un adversario que no haya mostrado algo en el terreno de juego, sin mucha vibra o la velocidad de la cual tienen fama sus cinco hombres de ofensiva, dando la impresión de que el respeto por este adversario superó las expectativas.

La victoria, sin embargo, generó cosas negativas como el defensa Wesley con un problema en la rodilla que compromete su participación en el ya cercano Mundial 2026, pero al mismo tiempo cosas favorables como la presión alta en el encuentro.

?? | GOAL: BRUNO GUIMARÃES OPENS THE SCORING FOR BRAZIL!



WHAT A DEFENSIVE MISTAKE!



?? Brazil 1-0 Egypt ??

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De esta forma, Bruno Guimarães hizo el primer gol cuando él mismo remató a puerta nada más comenzar el juego. Los egipcios no tardaron en responder cuando Ziko aprovechó un error de Marquinhos al dar un pase equivocado al retrasar la pelota sin darse cuenta.



Pero el empate pareció hacer despertar a los brasileños, que tomaron control del encuentro y buscaron la meta de los egipcios con Vinicius Junior y Raphinha, tratando siempre de generar las acciones de peligro que le pudieran dar a Brasil el control total de las acciones, pero sin tener la frialdad para anidar el balón en las redes.

?? | GOAL: MOSTAFA ZIKO HAS EQUALIZED FOR EGYPT!



?? Brazil 1-1 Egypt ?? pic.twitter.com/bwthTG1K3u — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 6, 2026

Para la segunda mitad, Brasil cambió a todo el equipo y fue cuando mejoraron, logrando el gol de la victoria anotado por Endrick, recién ingresado a la cancha; hizo el segundo en un remate en el área grande, con asistencia de Raphinha, en una jugada que nació de la presión alta de la Canarinha.

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