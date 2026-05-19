Neymar no aparece en el álbum del Mundial 2026: ¿Puede ser incluido ahora?

La celebrada convocatoria de Neymar Jr. al Mundial 2026 deja una pregunta abierta para los coleccionistas del álbum Panini: al no aparecer en la página de la selección de Brasil, ¿podría ser incluido ahora? Todo indica que el seleccionador Carlo Ancelotti les ha metido en un buen lío.

Según reseña el diario argentino LM Neuquén, la empresa italiana podría sacar nuevas figuras con los jugadores convocados a último momento y que, al parecer, estaban descartados para la Copa del Mundo.

Sin embargo, Neymar Jr. es un caso especial, ya que no se trataba de lesiones, sino de decisión técnica. A pesar de que estaba activo con el Santos, el llamado de Ancelotti pudo haber sido simbólico: jugará su cuarto Mundial y formará el ataque con Raphinha, Vinicius Jr. Martinelli, Endrick; jugadores letales en la ofensiva.

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Aunque había claras dudas sobre la convocatoria de Neymar Jr. para el Mundial 2026, Carlo Ancelotti hizo saltar al país con su llamado. Crédito: Silvia Izquierdo | AP

¿Podría Panini incluir a Neymar Jr. en el álbum Mundial 2026?

Hasta el momento, la empresa no ha oficializado una decisión, pero seguro saben que, lógicamente, ahora pasaría ser una de las láminas más valiosas de la colección.

De hecho, hay un precedente. En el Mundial de Qatar 2022 Panini lanzó una actualización con 80 barajitas que correspondían a jugadores que no habían sido incluidos inicialmente en la colección y que reemplazaban a futbolistas que no participaron en el torneo.

En la versión digital probablemente sea mucho más fácil, pero en el álbum físico tendrá que ingeniárselas, especialmente para quienes ya lo compraron y no tienen el espacio disponible para pegar a Neymar. Por el contrario, sí aparecen Joao Pedro y Estevao, que quedaron fuera de la convocatoria oficial.

Neymar Jr. también podría lanzarse como ‘Extra Sticker’

Sí, suena feo y no es lo mismo para muchos, pero también sería una solución para incluirlo en la colección. Además, al formar parte de las ‘Extra Strickers’, la lámina de Neymar adquiriría mucho más valor, ya que no es necesariamente pegable en el álbum.

Hay quienes prefieren guardarlas de recuerdo, como si se tratara de tarjetas sin el autoadhesivo.

Panini ya explicó anteriormente que estos son cromos adicionales e incluidos de forma aleatoria en los sobres. Además, tienen una imagen de acción, es decir, con el jugador en el campo, con un diseño distinto y no llevan número en la parte trasera.

Cabe aclarar que este tipo de situaciones se escapan de las manos de Panini, ya que son decisiones que toman los seleccionadores en los días previos al Mundial 2026. Lo mismo sucede con futbolistas que se lesionan a última hora y que igualmente aparecen en el álbum.

La imagen que dio la vuelta al mundo: Neymar Jr. fue convocado para jugar el Mundial 2026 con Brasil. Crédito: Silvia Izquierdo | AP

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