España, Argentina y Brasil son los favoritos al Mundial 2026, según Ancelotti

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, identificó a seis selecciones como las principales aspirantes al título, con Argentina, España y la propia Brasil al frente de ese grupo.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

El técnico italiano ofreció sus declaraciones este lunes durante una entrevista en el noticiero Jornal Nacional, transmitido por la cadena Globo, en la misma jornada en la que anunció la convocatoria definitiva de 26 futbolistas para representar a la Canarinha en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ancelotti también sumó a Francia, Portugal e Inglaterra entre los equipos con mayores opciones de conquistar el torneo.

“Son muchos equipos, pero ninguno perfecto”, declaró el exentrenador del Real Madrid y del Bayern Múnich, al referirse al panorama competitivo que anticipa para la competencia.

Neymar regresa a la convocatoria mundialista

Uno de los anuncios más llamativos de la lista brasileña fue la inclusión de Neymar, quien no vestía la camiseta de su selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla.

El delantero, actualmente en el Santos, integra la nómina de atacantes junto a nombres como Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Endrick y Matheus Cunha, entre otros.

Consultado sobre el rol del atacante de 34 años, Ancelotti evitó garantizarle un puesto desde el inicio. “Si merece ser titular, será titular. Tendrá el mismo papel que los otros 25; si lo merece, jugará”, afirmó.

El entrenador explicó que cerró la convocatoria definitiva apenas al mediodía del lunes y señaló que la prioridad será consolidar un grupo sólido, sin depender de una sola figura. Según dijo, la aspiración del equipo pasa por mezclar el talento individual de los futbolistas brasileños con disciplina táctica, concentración y sentido colectivo.

“La selección llega muy bien, estamos muy animados”, manifestó.

Brasil disputará todos sus encuentros de la fase de grupos en territorio estadounidense. Su debut será el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Luego jugará contra Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará esa etapa el 24 de junio frente a Escocia en Miami.

Ancelotti también destacó la relevancia de finalizar en el primer lugar del grupo, al considerar que ello permitiría a Brasil transitar una fase eliminatoria menos exigente en el camino hacia su objetivo de romper una sequía de 24 años sin conquistar un Mundial.

Sigue leyendo:

· Neymar jugará su cuarto Mundial: convocado por Ancelotti

· El Arsenal será campeón si el Manchester City no vence al Bournemouth

· Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se convierte en copropietario de club español