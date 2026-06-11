“Comenzamos con el pie derecho”, dicen aficionados en Plaza México

La alegría de Carlos Salas por el triunfo 2-0 en el debut de la selección mexicana ante su similar de Sudáfrica se convirtió en lágrimas al recordar el fallecimiento de su madre, Celsa, cuando recordó que Raúl Jiménez, dedicó el segundo gol a su padre Raúl Jiménez Vega, quien falleció el 11 de marzo de 2026 a los 62 años.

“Mi madre me inspiró a ser una buena persona y a luchar siempre por mis sueños”, dijo Salas, oriundo de Guadalajara, México. “También el papá de Raul Jiménez influyó mucho en su carrera deportiva”.

Salas, uno de los más fervorosos fanáticos del Tri y centenares más tuvieron que soportar temperaturas superiores a los 85 grados bajo los rayos del sol en la Plaza México de Lynwood.

Carlos Salas con la peluca Tricolor y de camiseta negra celebra el primer gol de México.

Crédito: Impremedia

“México tuvo ganas de ganar, mantuvo la presión sobre el rival y, tras esta victoria, la selección nos invita a sonar una vez más de que esta vez pasaremos del quinto partido (sexto por el nuevo formato de la competición)”, analizó el fanático, quien acudió a presenciar el partido en una pantalla gigante, al lado de su esposa Alejandra.

Antes de su debut, México no había ganado un primer partido de la Copa del Mundo. En su marca había dos empates y cinco derrotas, así como dos goles anotados y 16 en contra.

“Te lo dije que ganábamos 2-0”, dijo al final, María “La Culichi” Rocha, una entusiasta ama de casa de 62 años que vive en la ciudad de Compton.

Si bien ella acertó el marcador final del cotejo celebrado en el Estadio Azteca- Estadio Ciudad de México durante el Mundial-, se equivocó al mencionar que los goles los anotarían Hirving “Chucky” Lozano y Diego Lainez. Ninguno de estos jugadores está en la selección de México.

“Te lo dije que ganábamos 2-0”, dijo al final, María “La Culichi” Rocha.

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México ha clasificado a 18 Copas del Mundo de la FIFA, ha sido tres veces anfitrión (1970, 1986 y 2026), pero solo ha alcanzado los cuartos de final en dos ocasiones: México -70 y México -86.

“A veces jugamos bien machín, pero luego caemos por la feria [corrupción en el futbol”, dijo “La Culichi”. Culichi es el gentilicio coloquial y de cariño que utilizan los habitantes de Culiacán, Sinaloa.

Entre los asistentes, sorprendió la presencia de la señora Flor Sales, de Guatemala, quien veía el partido en su silla de ruedas. La llevaron sus hijos: Juan y Halie.

“A mi mamá le dio un stroke (derrame cerebral]; su mano derecha la tiene entumecida, pero quería que la trajéramos a ver a Mexico”, dijo Juan Sales. “Apoyamos a Mexico, porque mi papá [Samuel] es de Puebla”.

Asimismo, Aaron Tappan, un joven estudiante afroamericano de preparatoria se envolvió con la bandera de Mexico a sus espaldas.

“Debemos estar juntos. Todos somos hermanos”, dijo.

Rodrigo Reyes lleva puesta la máscara del héroe de la lucha libre, Blue Demon.

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Rodrigo Reyes, de 54 años, un trabajador de la construcción que llevaba puesta la máscara del héroe de la lucha libre, Blue Demon, gritó a todo pulmón el primer gol del Mundial a cargo de Julián Quiñones, al minuto 9.

“Yo veía que, antes, a los jugadores les faltaba motivación, pero ahora tienen todo el apoyo del país y de nosotros que estamos acá, en Estados Unidos”, dijo Reyes.

A Adelina Méndez, de Puebla, y a su esposo Félix Juárez, de la Ciudad de México les “fascinó” la inauguración de la Copa del Mundo.

“México demostró la grandeza de su cultura”, valoró Adelina, quien portaba un sombrero estampado con la bandera de su país natal, mientras bailaba al compás de las “quebraditas” y “La Chona”.

Amandina Starrantino, reportera de CBS Los Angeles fue “obligada” a dar algunos pasos de baile, invitada por los mexicanos, quienes, según dijo ella: “Son muy especiales para celebrar”.

Amandina Starrantino, reportera de CBS Los Angeles, fue “obligada” a dar algunos pasos de baile, invitada por los mexicanos.

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“Para mí, es impresionante. Es una locura la entrega que tienen por su equipo nacional”, dijo a La Opinión. “Contagian su entusiasmo y alegría”.

Si bien Plaza México presentó el “Golazo Fest” para celebrar la participación de México en el gran torneo internacional de futbol, Alejandro Rivas, mejor conocido como el payaso “Chilaquil” se llevó tremendo abucheo cuando se perdió la señal de televisión LED por varios minutos.

“¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Los jugadores pararon porque se tenían que refrescar”, inventó y al unísono, la multitud le respondió: “lero…lero”, aunque el asunto se resolvió sin que la gente se haya perdido momentos claves del encuentro, y también fue ovacionado.

Así lucía la Plaza México en el debut del Tri.

“Mexico tuvo contundencia en el ataque; ha jugado con acierto y se nota que los jugadores se están entregando”, calificó “Chilaquil”. “Eso es lo que estábamos esperando desde hace muchos años y vamos a seguir así. ¿Qué falta? Que lleguemos a la final y ganemos la Copa”.

Los asistentes celebraron junto al monumento de “El Ángel” en Plaza México y disfrutaron de la música del fallecido “Charro de Huentitán”, Vicente Fernández. De hecho, tres veces tocaron “El Rey”, y el público acompañó las estrofas, justo después que el delantero Raúl Jiménez marcara el segundo gol de Mexico, en el minuto 67.

Jace Del Cid, de nueve años, levanta su copa.

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Hubo algunos pasados de copas al mediodía y otros bebiendo cerveza de manera responsable, escondiéndola en bolsas de papel del supermercado, para no ser sorprendidos por los guardias de seguridad.

Uno de ellos, Salvador López, de Oaxaca, enfundado en una camiseta blanca de Mexico con el número 8 y una máscara de luchador tricolor.

¿Cuántas cervezas llevas?

“Un chi*go…Bastantes quiero decir”.