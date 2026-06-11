Checo Pérez manda mensaje al Tri antes del Mundial 2026: “Espero que tengamos un buen partido”

La pasión por la selección del México no conoce fronteras y uno de sus aficionados más reconocidos es Sergio “Checo” Pérez. El piloto tapatío dejó por un momento su concentración en la Fórmula 1 para expresar su emoción por el arranque de la Copa del Mundo 2026, torneo del que México es uno de los países anfitriones.

Desde el Gran Premio de Barcelona, el mexicano reveló que tenía prisa por abandonar el circuito y seguir de cerca la ceremonia inaugural, además del esperado debut del combinado nacional.

Checo Pérez se declara fan del Tri rumbo al Mundial 2026

Mientras continúa trabajando en el desarrollo de su monoplaza y enfocado en la temporada de Fórmula 1, Checo Pérez no ocultó la ilusión que le genera ver a la Selección Mexicana competir en la máxima justa futbolística.

El piloto reconoció que, pese a la diferencia horaria con Europa, no tenía intención de perderse el arranque del torneo.

“Estoy deseando dejar el circuito lo antes posible, volver al hotel y sí, quiero ver la ceremonia. Es en México, no puedo esperar a verlo y espero que tengamos un buen partido”, comentó.

Las palabras del piloto reflejan el entusiasmo que existe entre los aficionados mexicanos por el inicio del Mundial 2026, una competencia histórica que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

¿Podrá Checo Pérez asistir a partidos del Mundial?

Aunque anteriormente había manifestado su deseo de presenciar algunos encuentros en Guadalajara, ciudad donde nació, el piloto admitió que su agenda y situación familiar complican cualquier visita durante el torneo.

Actualmente, gran parte de sus compromisos profesionales y personales se encuentran en Europa, situación que dificulta realizar viajes relámpago a territorio mexicano.

“Las cosas están cambiando porque en este momento estoy en Europa, así que no es tan fácil ir allá solo por un día y luego regresar. Con toda la familia aquí en Europa y cuatro hijos, logísticamente no es tan sencillo, así que sí, todavía no está del todo resuelto”, explicó.

El respaldo de Checo Pérez a la Selección Mexicana

A lo largo de su carrera, Checo Pérez ha demostrado un fuerte vínculo con el deporte mexicano y en esta ocasión no fue la excepción. Su mensaje de apoyo llega en un momento de gran expectativa para la Selección Mexicana, que busca iniciar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026.

Mientras el piloto continúa luchando por buenos resultados en la Fórmula 1, millones de aficionados compartirán con él la esperanza de ver a México protagonizar una destacada actuación en casa.

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