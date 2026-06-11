Belinda y Salma Hayek protagonizaron un momento viral en el backstage del Mundial 2026

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 regaló momentos inolvidables al público y los artistas que formaron parte del número musical principal. Tal fue el caso del encuentro inesperado entre Belinda y Salma Hayek en el backstage del Estadio de México, antes conocido como Estadio Azteca.

Por medio de Instagram se difundieron varias fotografías y videos del momento exacto en el que la nominada al Oscar por “Frida” y la intérprete de “Por ella” se fundieron en un abrazo.

De acuerdo con medios internacionales, dicha interacción habría tenido lugar durante los minutos previos a la presentación de Belinda junto a la agrupación Los Ángeles Azules.

En el texto que acompañó a dicha publicación, la representante de la cantante reflexionó sobre el impacto que esta participación representa para Belinda no solo a nivel profesional, sino personal.

“Cuando la magia sucede tras tanto trabajo diario, @belindapop, el éxito llega gracias a tu perseverancia gracias por tu lealtad en este momento. Gracias por esta oportunidad de vivirlo todo al máximo“, se detalló en el post.

Por su parte, Belinda tampoco dejó pasar este encuentro inadvertido al replicar las postales capturadas desde sus propias historias de Instagram.

En respuesta, miles de fanáticos se hicieron notar en redes sociales por medio de mensajes de cariño. Dentro de estos destacaron: “Ganando como siempre”, “Iconic”, “Belinda, la verdadera reina de México”, “Algo historico y qué gran trabajo…felicidades”, “Me encantó Beli” y “Siempre en los mejores eventos”, entre otros.

La participación de Belinda dentro del show inaugural del Mundial 2026 se vio marcada por su interpretación a dueto con Los Ángeles Azules del tema “Por ella”. Enfundada en un atuendo de corsé rosa y jeans acampanados con cristales de Swarovski, la famosa de 36 años reafirmó su apreciación por México con su canto.

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