Así fue el reencuentro entre Shakira y Belinda previo a la inauguración del Mundial 2026

El ambiente previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanzó su punto máximo de efervescencia con un memorable reencuentro entre dos de las máximas figuras de la música pop en español: Shakira y Belinda.

Las artistas, que se encuentran afinando los últimos detalles para la ceremonia de apertura de este jueves, coincidieron en el área de camerinos del Coloso de Santa Úrsula.

El momento, capturado en imágenes que rápidamente inundaron las redes sociales, reflejó la complicidad y el respeto mutuo que existe entre ambas intérpretes. Al verse, rompieron la tensión de las extenuantes jornadas de preparación con un cálido abrazo, sonrisas y una breve conversación que evidenció su compañerismo.

Nuevo video de Shaki y Belinda juntas en México ??

Se nota a kilómetros que ellas dos se aman y se admiran muchísimo. Qué bonito verlas siempre juntas y tan lindas ?#Shakira #Belinda #FIFAWorldCup #EstadioAzteca pic.twitter.com/L8YJu1WzwV — Snowy Wolf ? (@SnowyWolf_83) June 8, 2026

Ambas cantantes lucieron atuendos cómodos, ideales para cumplir con las rigurosas coreografías que desplegarán sobre la cancha este jueves.

Aunque la posibilidad de una colaboración sorpresa sobre el escenario sigue siendo una de las mayores incógnitas para los fanáticos, sus participaciones individuales prometen hacer historia.

Shakira, considerada la reina indiscutible de los mundiales, estará a cargo del opening principal interpretando “Dai Dai”, el himno oficial de la competencia, junto al nigeriano Burna Boy.

Por su parte, Belinda formará parte del espectáculo previo junto a Los Ángeles Azules, con quienes interpretará el tema “Por ella”, en una cartelera que también incluye a estrellas como Alejandro Fernández, J Balvin, Danny Ocean y Maná.

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