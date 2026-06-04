Shakira y Burna Boy presentarán “Dai Dai” en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A siete días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA confirmó que las estrellas internacionales Shakira y Burna Boy interpretarán por primera vez el tema “Dai Dai” durante la ceremonia de inauguración, que se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Desde su estrenó, “Dai Dai” se convirtió en una de las canciones más reproducidas en YouTube y hasta la fecha tiene más de 70 millones de visualizaciones en la plataforma.

Además, la pieza forma parte del álbum oficial del torneo y apoya al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, iniciativa que busca recaudar $100 millones para garantizar el acceso al fútbol y a una educación de calidad para niñas y niños de todo el mundo.

Otras estrellas presentes

La ceremonia comenzará a las 11:30 a.m. (hora local), una hora y media antes del partido inaugural. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes, con experiencias interactivas y entretenimiento previo. El espectáculo contará además con la participación de otros artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Esta presentación marcará el inicio de un torneo que reunirá a miles de millones de aficionados en torno al deporte más popular del mundo. México es el primer país en inaugurar el Mundial, al que seguirán ceremonias en Canadá y Estados Unidos. En los próximos días se anunciarán más artistas invitados.

Asimismo, Shakira será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la final del torneo, el domingo 19 de julio.

El primer partido de la Copa de Mundo se disputará entre el anfitrión, México y Sudáfrica. Este marcará el inicio de el torneo compuesto por 48 selecciones y 104 partidos, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

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