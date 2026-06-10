Belinda y Andrea Bocelli cantan “Bésame Mucho” a capela previo al Mundial 2026

Los encuentros entre estrellas con motivo de la inauguración del Mundial 2026 siguen haciéndose presente en las redes sociales. El más reciente tuvo como protagonistas a Belinda y Andrea Bocelli, quienes sorprendieron al interpretar unos versos del tema “Bésame Mucho” frente a la prensa.

El inesperado momento quedó inmortalizado por medio de videos y fotografías que pronto hicieron su arribo a plataformas como Instagram y X. En los clips se aprecia a la española y el tenor italiano cantando el bolero de la pianista mexicana Consuelo Velázquez desde el backstage del Auditorio Nacional.

Tras su interpretación, el público presente no dudó en apreciar la interacción con aplausos y gritos de emoción dentro de los que destacaron frases como: “¡Viva México!”, haciendo alusión al origen del aclamado tema.

Pero, ¿cuál fue el motivo del encuentro? Recordemos que Belinda y Andrea Bocelli formarán parte del FIFA Countdown Concert, evento previo a la inauguración del Mundial 2026 que se celebrará este miércoles 10 de junio en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol, este espectáculo reunirá a artistas internacionales de las tres sedes del Mundial (México, Estados Unidos y Canadá).

En el caso de la sede mexicana, los encargados de amenizar la velada serán Belinda, Andrea Bocelli, Elena Rose y Los Ángeles Azules, quienes en días previos han dado una mirada inédita a los ensayos del show.

Por su parte, el show en Estados Unidos se verá encabezado por Ava Max, BIA, Davido y Major Lazer, proyecto musical liderado por Diplo. Mientras que Toronto tendrá las actuaciones de AHI, Wyclef Jean, Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, The Beaches y Vegedream.

El FIFA Countdown Concert se llevará a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México este 10 de junio y el público podrá seguirlo desde cualquier parte del mundo, en vivo, a través de las redes oficiales de la Federación a partir de las 17:00 horas.

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