Rival de Zurdo Ramírez se lesiona y pone en duda su regreso en enero

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez no podrá defender sus títulos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el próximo 16 de enero porque su rival Robin Safar sufrió una lesión, según informó Mike Coppinger a The Ring.

De acuerdo con el periodista, Safar se lastimó la mano derecha en su última pelea contra Derick Miller Jr. realizada en noviembre y no estará listo para subir al ring en enero contra el Zurdo Ramírez.

“Safar está interesado en que la pelea se reprograme para el 21 de febrero en la cartelera preliminar de Ryan García-Mario Barrios. Sin embargo, no está claro si Ramírez la retrasaría cuando ya tiene programado enfrentarse a David Benavídez el 2 de mayo”, dijo.

Gilberto "Zurdo" Ramirez will no longer defend his WBA and WBO cruiserweight titles against Robin Safar on January 16th due to a hand injury sustained by Safar in his November fight, sources told The Ring's @MikeCoppinger



Ramirez is expected to fight David Benavidez in May… pic.twitter.com/pUBJXIpBBO — Ring Magazine (@ringmagazine) December 16, 2025

El Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de peso crucero de la OMB y la AMB tras vencer por decisión unánime a Yuniel Dorticos en su última pelea. El mexicano estaba en negociaciones con Jai Opetaia -campeón de 200 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)-, pero el duelo se retrasó porque tuvo que someterse a una cirugía en el hombro.

Por esta razón, el mexicano concretó el duelo con Robin Safar para ver cómo se encuentra su hombro y también le serviría como preparación para su superpelea con David Benavídez el próximo 2 de mayo.

Todavía se desconoce si el Zurdo Ramírez aceptará que la pelea con el sueco se reprograme para febrero o si buscará sustituirlo con otro oponente para que su combate con el Monstruo Mexicano siga en pie.

David Benavídez subirá a peso crucero para enfrentar al Zurdo Ramírez. Crédito: Cortesía

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, Robin Safar, de 32 años, se encuentra invicto y peleará por primera vez por un título mundial. El peleador sueco cuenta con una marca de 19 triunfos, 13 de ellas por nocaut.

