Nuevo campeón de peso crucero elige su favorito para Zurdo Ramírez vs. Benavídez

Noel Mikaelian, campeón de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), eligió a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez como su favorito para ganar la superpelea que protagonizará contra David Benavídez en mayo de 2026.

En declaraciones a la prensa tras su victoria sobre Badou Jack, Mikaelian expresó que el Zurdo Ramírez es un peleador muy fuerte y que ha sido subestimado, por eso lo ve con ventaja contra el Mosntruo Mexicano.

“Sé que muchos ven a Benavídez ganándole al Zurdo, pero esta vez yo voy con el Zurdo. El Zurdo realmente me ha sorprendido en el último tiempo. Ramírez es un peleador fuerte, resistente y subestimado. Ha vencido a buenos rivales últimamente”, dijo.

Luego de su dominante triunfo por nocaut ante Anthony Yarde donde defendió su cinturón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), David Benavídez anunció que peleará en el 2026 contra el campeón unificado de peso crucero para buscar coronarse también en esa categoría.

Ambos peleadores mexicanos habían expresado interés en enfrentarse en los últimos meses y, si todo sale como esperan, en poco tiempo los dos campeones podrían subir al ring.

Recordemos que el Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Yuniel Dorticos en su último duelo, y ahora hará una pelea de preparación contra Robin Safar el 16 de enero para ver cómo se encuentra su hombro tras someterse a una cirugía.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la OMB y la AMB tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, defendió con éxito su campeonato de peso semicompleto del CMB y ahora planea pelear contra el Zurdo Ramírez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 31 triunfos, 25 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

