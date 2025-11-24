Zurdo Ramírez acuerda pelea con Robin Safar para enero, según reportes

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez acordó una pelea con Robin Safar para defender los títulos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 16 de enero, según Mike Coppinger de la revista The Ring.

De acuerdo con el periodista, el regreso del Zurdo Ramírez sería en Palm Desert, California, y en la misma cartelera se llevará a cabo la revancha de Alexis Rocha contra Raúl Curiel.

“Gilberto Ramírez y Robin Safar llegaron a un acuerdo para pelear por los títulos mundiales crucero de la AMB y la OMB de Zurdo el 16 de enero en Palm Desert, California, dijeron fuentes a The Ring. Zurdo debe ganar para mantener intacta su pelea prevista para el 2 de mayo contra David Benavídez”, anunció.

Jai Opetaia parece ser el siguiente en la lista del mexicano, pero Eric Gómez -presidente de Golden Boy Promotions- confirmó a ESPN Knockout que David Benavídez y el campeón unificado de las 200 libras se encuentran negociando un “combate de alto riego“ para el 2026. Tras la victoria del Monstruo Mexicano sobre Anthony Yarde se confirmó el duelo.

Recordemos que el Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de peso crucero de la OMB y la AMB tras vencer por decisión unánime a Yuniel Dorticos en su última pelea. El mexicano estaba en negociaciones con Opetaia -campeón de 200 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)-, pero el duelo se retrasó porque tuvo que someterse a una cirugía en el hombro.

En cambio, Robin Safar venció a Derick Miller Jr. el pasado 8 de noviembre y ahora buscará coronarse por primera vez como campeón mundial ante el Zurdo Ramírez.

David Benavídez defendió exitosamente su campeonato mundial de peso semicompleto y mencionó que Zurdo Ramírez será el siguiente. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, Robin Safar, de 32 años, se encuentra invicto y peleará por primera vez por un título mundial. El peleador sueco cuenta con una marca de 19 triunfos, 13 de ellas por nocaut.

