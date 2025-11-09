Zurdo Ramírez regresará a la acción en enero, según reportes

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, campeón unificado de peso crucero, regresará a la acción el 16 de enero tras su cirugía en el hombro en un duelo de preparación donde no estarán en juego sus títulos, según reportó la revista The Ring.

De acuerdo con el mencionado medio, el Zurdo Ramírez quiere asegurarse que su hombro esté 100% sano “antes de emprender una posible serie de peleas de unificación de títulos en 2026” y quizás un duelo con David Benavídez, quien ha mostrado interés en enfrentarlo.

“Golden Boy Promotions planea ofrecerle a Ramírez una pelea de retorno el 16 de enero, a modo de puesta a punto dentro de la cartelera del Alexis Rocha vs. Raúl Curiel II en el Acrisure Arena de Palm Desert, California”, informó.

Zurdo Ramírez venció por decisión unánime al cubano Yuniel Dorticos. Crédito: Etienne Laurent | Cortesía

“Ramírez comenzará su campamento de entrenamiento el lunes en el Brickhouse Boxing Club en North Hollywood, California, con el entrenador principal Julian Chua para prepararlo para la ocasión”, añadió.

Jai Opetaia parece ser el siguiente en la lista del mexicano, pero Eric Gómez -presidente de Golden Boy Promotions- confirmó a ESPN Knockout que David Benavídez y el campeón unificado de las 200 libras se encuentran negociando un “combate de alto riego“ para el 2026.

Recordemos que el Zurdo Ramírez viene de defender sus títulos de peso crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer por decisión unánime a Yuniel Dorticos en su última pelea.

David Benavídez podría ser el siguiente rival del Zurdo Ramírez. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

El mexicano estaba en negociaciones con el australiano Jai Opetaia -campeón de 200 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- para unificar cinturones, pero el duelo se retrasó porque tuvo que someterse a una cirugía en el hombro tras lesionarse en el enfrentamiento ante Dorticos.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 34 años, retuvo sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Yuniel Dorticos. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 47 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

