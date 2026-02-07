Brandon Figueroa se coronó con brutal nocaut en el último segundo

El boxeador estadounidense Brandon Figueroa logró una victoria histórica en Liverpool al derrotar por la vía rápida a Nick Ball. Con este resultado, el retador le arrebató el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La pelea fue una batalla de resistencia en la que Brandon Figueroa supo manejar la presión del público local. A pesar de pelear en la casa de su rival, el tejano mantuvo un ritmo constante que desgastó al campeón defensor.

THIS SHOT OF BRANDON FIGUEROA KNOCKING OUT NICK BALL 😳 pic.twitter.com/9VHCdMcgWt — Ring Magazine (@ringmagazine) February 7, 2026

Una guerra de estrategias en el ring

Desde los primeros asaltos, el intercambio de golpes fue incesante entre ambos púgiles de 29 años. Ball intentó aprovechar su velocidad, pero Brandon Figueroa utilizó su mayor corpulencia para absorber el castigo y responder con fuerza.

A lo largo del combate, el retador decidió pelear en la corta distancia, renunciando a su ventaja de alcance. Esta táctica permitió que Brandon Figueroa conectara golpes sólidos al cuerpo que fracturaron la nariz de Ball en la mitad de la contienda.

Brandon Figueroa beats Nick Ball!



KO in the 12th!!!!!



What a shot!!!!!! What a fight!!!!#BOXINGnBBQ#Boxing#BallFigueroa



pic.twitter.com/dXXgR1Dje2 — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) February 7, 2026

El desenlace dramático en Liverpool

Al llegar al duodécimo asalto, la incertidumbre reinaba sobre quién llevaba la ventaja en las tarjetas de los jueces. Sin embargo, Brandon Figueroa decidió el destino del campeonato con un potente zurdazo que envió a Ball a la lona de forma inmediata.

Aunque el peleador británico intentó reincorporarse, el castigo recibido fue demasiado severo para continuar. El árbitro detuvo las acciones en el último suspiro, confirmando a Brandon Figueroa como nuevo monarca mundial en su segunda división distinta.

Tensión tras la campana final

El final del encuentro desató momentos de tensión entre los equipos de ambos boxeadores dentro del cuadrilátero. La seguridad tuvo que intervenir para evitar que los incidentes pasaran a mayores mientras el público lanzaba objetos al ring.

Brandon Figueroa speaks with The Ring following his dramatic KO over Nick Ball 🗣️ pic.twitter.com/TZnLNIU8hV — Ring Magazine (@ringmagazine) February 8, 2026

Con este triunfo, Brandon Figueroa mejora su récord profesional a 27 victorias, dos derrotas y un empate. El nuevo campeón demostró que tiene la capacidad de ganar en escenarios adversos y sin necesidad de dejar el resultado en manos de los jueces.

