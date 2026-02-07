Canelo Álvarez le abre la puerta a una nueva pelea con Dmitry Bivol

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez descartó la posibilidad de una revancha contra Terence Crawford tras el retiro del estadounidense. Ante este escenario, el tapatío manifestó su disposición para buscar un segundo enfrentamiento contra el ruso Dmitry Bivol.

En una entrevista para el podcast Mr. Verzace, Canelo Álvarez admitió que aceptó la decisión de Crawford de colgar los guantes. Sin embargo, señaló que una segunda pelea habría sido ideal para el boxeo y para cerrar ese capítulo de su carrera.

La posibilidad de enfrentar a Bivol

Al ser consultado sobre Dmitry Bivol, Canelo Álvarez se mostró abierto a la negociación. “Si tiene sentido, ¿por qué no? Como digo, siempre me gustan los retos”, afirmó el púgil respecto a vengar su derrota de 2022.

En aquel primer encuentro, el ruso dominó al mexicano mediante su distancia y velocidad en las 175 libras. El resultado de esa pelea fue una decisión unánime a favor de Bivol, quien retuvo su título de peso semipesado.

🚨 𝗖𝗮𝗻𝗲𝗹𝗼 Á𝗹𝘃𝗮𝗿𝗲𝘇 𝗶𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝘀 𝗵𝗲 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝘁𝗶𝘁𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁:



🗣️ “I don’t want an easy fight. I want to fight champions… Why not [a] Dmitry Bivol rematch?” 👀



(via The Ring Magazine) pic.twitter.com/Du7vrETR6F — Pro Boxing Fans (@ProBoxingFans) February 7, 2026

Próximos pasos del tapatío

La agenda de Canelo Álvarez marca un regreso al cuadrilátero para el próximo mes de septiembre. El evento se llevaría a cabo en Arabia Saudita, aunque el oponente oficial todavía no ha sido confirmado por su equipo de trabajo.

Dmitry Bivol también tiene otras opciones en su lista, incluyendo una posible trilogía con Artur Beterbiev o un duelo contra David Benavídez. No obstante, el interés de Canelo Álvarez reactiva una de las revanchas más esperadas por la afición mexicana.

Sigue leyendo:

– Canelo reconoció estar disconforme con el retiro de Terence Crawford

– David Benavídez apuesta por una gran bolsa y el campeonato absoluto

– Devin Haney reta a Shakur Stevenson: “Será la gran pelea”