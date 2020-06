Cristiano Ronaldo compró impresionante mansión y es vecino de Conor McGregor

View this post on Instagram

One of Otero's Jewel Projects is "Villa Flamingos 62." A modern, luxury villa with a unique architectural design. Sophisticated details, stunning golf and sea views, make this the dream home you have been waiting for on the Costa del sol. ♦Prime Location: Benahavis ♦ Extensive Private Garden Areas ♦ Ecological and Sustainable Design Contact us for more details: 📩 clients@otero.com.es 📞 (+34) 627 203 762 #OteroGroup #OteroHomes #Benahavís #Málaga #Flamingos62 #CostadelSol #LivingLuxury #DreamHome #SummerisComing #YouOnlyLiveOnce #Malaga #StayPositive #TheGoodLife #Coronavirus #covid-19 #CoronavirusMalaga #covid19Malaga #desESPcalada #yaquedamenos #phase2