A salvo, hombre que escaló torre en el parque Knott’s Berry Farm

Después de poco más de una hora y media con las luces de alarma encendidas de la policía y bomberos, fue rescatado a salvo un hombre que escaló una torre de 300 pies de altura en el parque de diversiones Knott’s Berry Farm, en Buena Park.

De acuerdo con la policía de Buena Park, el hombre no identificado trepó a la cima de la atracción Supreme Scream aproximadamente a las 7:20 p.m., lo que ocasionó la movilización de los cuerpos de rescate, y fue hasta las 9:00 p.m. cuando descendió de la estructura.

Pese al incidente, los administradores se limitaron a desalojar la zona cercana a la atracción sin cerrar las puertas del parque.

The park is getting evacuated now. The person is still up on the ride. #knotts #knottsberryfarm #knottsjumper pic.twitter.com/ZtuOne48Rp

— That Piece of Trash (@leylani1313) July 18, 2021