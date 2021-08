Termina en tragedia noche de cita romántica para esposos de Buena Park

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lo que se pensaba como una alegre noche de cita para una pareja de Buena Park, con casi 30 años de casados, se convirtió en tragedia el sábado pasado cuando el auto en el que viajaban fue impactado por una camioneta que no respetó la luz roja del semáforo, en el área de Los Ángeles.

En el lugar del accidente falleció el esposo, Keith Alan, mientras que su mujer, Tami, resultó gravemente herida y se encuentra hospitalizada en terapia intensiva.

“Mi papá quería llevar a mi mamá a una cena romántica. Iban a su restaurante favorito”, comentó Naomi Alan, la hija mayor del matrimonio, a ABC7.

El incidente ocurrió apenas a unos metros de su casa, al final de la calle donde se localiza el domicilio de la familia Alan.

El Departamento de Policía de Buena Park informó que el conductor de la camioneta se pasó la luz roja en el cruce de Auto Center Drive con Western Avenue y chocó contra el sedan de la pareja Alan.

Reciben hijos la noticia del accidente

Los hijos recibieron una llamada del hospital para avisarles que su mamá se encontraba internada en estado crítico, pero no les dieron noticias sobre su papá.

Los oficiales indicaron que el padre, Keith Alan, falleció en el lugar del accidente, mientras que los pasajeros de la camioneta huyeron a pie sin ofrecer ninguna ayuda a las víctimas.

“Mi madre sobrevivió a duras penas gracias a la ayuda de buenos samaritanos que estaban en el lugar y que se quedaron con ella; todavía está en cuidados intensivos y puede que la perdamos también”, escribió Naomi Alan en una página de GoFundMe que abrieron para recibir donativos que les permita pagar los gastos de hospital y funerarios.

“Mientras el asesino siga suelto, yo no he podido encontrar la felicidad en mi cumpleaños, no he podido ir a la escuela y no puedo descansar ahora que soy el mayor de mi familia capaz de velar por mi hermana y mi hermano”, agregó.

Naomi, quien cumplía años al día siguiente del accidente, relató que su padre era abogado, preocupado por ayudar a la comunidad y a su familia, y que era un hombre con un buen sentido del humor y obsesionado con los dálmatas y Star Trek.

