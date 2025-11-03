Supuesto abogado hispano arrestado en Orange tras agredir a mujer inmigrante

Las autoridades arrestaron a un hombre hispano del condado de Orange que se hacía pasar por abogado y que agredió sexualmente a una mujer inmigrante que acudió a él en busca de ayuda por su condición migratoria.

José Bernal, de 65 años y que trabajaba para BMB Multiservices, fue detenido la mañana del 30 de octubre por oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana.

El hispano es acusado de hacerse pasar por abogado y exigirle a la mujer inmigrante el pago de $14,000 dólares por su trabajo durante una reunión en noviembre de 2024 en una oficina en la ciudad de Santa Ana. El sujeto le ofreció un descuento a la mujer si aceptaba iniciar una relación sentimental con él.

Cuando la mujer se negó e intento salir de la oficina, Bernal la agredió sexualmente, según dijo la policía de Santa Ana. Más tarde, el supuesto abogado le habría ofrecido $400 dólares y un descuento en su caso migratorio para que no denunciara la agresión a las autoridades.

La cadena NBC informó que contactó por teléfono a un hombre que se identificó como el hermano de José Bernal, quien declaró que BMB Multiservices pertenece a su hermana y que José había trabajado allí como asistente legal.

En la Alianza de Asociaciones de Asistentes Legales de California, ninguna búsqueda arrojó resultados de Bernal como asistente legal o abogado con licencia.

BMB Multiservices, que en las redes sociales se describe como un servicio de preparación de impuestos, declinó hacer comentarios en relación con el arresto de Bernal.

“Me sorprendió mucho, no podía creer que era alguien que estaba aquí en este mismo lugar“, expresó Marisela Orozco, una empleada de una clínica médica que trabaja cerca de BMB Multiservices.

Orozco dijo que el negocio lleva semanas cerrado y que no parecía tener un horario de servicio fijo.

“A veces llegaban muy temprano, estaban unas horas, y después, a mediodía, ya no estaban“, agregó.

En el local de BMB Multiservices, las puertas permanecen cerradas, pero dentro del negocio los escritorios lucen ordenados, como si el negocio funcionara con normalidad.

Inicialmente, se había informado que José Bernal tenía licencia como abogado, pero estaba inhabilitado para desempeñarse en la profesión.

Expertos advirtieron a las personas que busquen ayuda legal para que verifiquen cuidadosamente las credenciales de los abogados que les ofrecen sus servicios.

“Para abogados que tienen su licencia a través de California, las personas pueden consultar el sitio web de la Barra de Abogados de California para verificar con el nombre de la persona si tiene una licencia para ejercer como abogado en el estado“, dijo la abogada de Community Legal Aid SoCal, Gloria Martínez.

La abogada mencionó que en el sitio también se puede mostrar si al abogado le quitaron la licencia o si tiene alguna demanda.

