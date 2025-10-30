Abogado hispano inhabilitado acusado de abusar de inmigrante en Orange

Un abogado hispano inhabilitado es buscado por las autoridades del condado de Orange por presuntamente abusar sexualmente de una mujer que buscaba asistencia para solucionar su situación migratoria.

José Bernal, de 65 años, es señalado como el responsable de violar a la mujer inmigrante, incidente que ocurrió en noviembre de 2024, informó este miércoles el Departamento de Policía de Santa Ana.

#SantaAnaPD #WantedWednesday Detectives are attempting to locate Jose Bernal (65), who raped a female victim as she sought assistance with her immigration status.



On November 12, 2024, the victim reported to police that she met with Jose, who claimed to be an attorney, at his… pic.twitter.com/gvqvp4hIXF — SantaAnaPD (@SantaAnaPD) October 29, 2025

De acuerdo con las autoridades de Santa Ana, la víctima del abuso presentó el 12 de noviembre de 2024 una denuncia contra el sospechoso.

En su declaración, la mujer inmigrante dijo que tuvo una reunión con Bernal en una oficina localizada en 1204 East 17th Street, después de que el sospechoso se presentó como abogado.

Durante su encuentro, la mujer le dijo que buscaba asistencia en relación con su situación migratoria en Estados Unidos.

Bernal le informó que el proceso para solucionar su estatus migratorio tendría un costo de $14,000 dólares, pero le ofreció un descuento si ella aceptaba entablar una relación sentimental con él.

Cuando la mujer inmigrante rechazó la propuesta e intentó salir de la oficina, el supuesto abogado hispano la sujetó y abusó sexualmente de ella, según el reporte de la policía de Santa Ana.

Después de la agresión, el sospechoso le hizo una oferta de $400 dólares y un descuento en el trámite migratorio si no reportaba el incidente a las autoridades.

De acuerdo con registros públicos, se confirmó que Bernal ejerció como abogado en el pasado, pero actualmente se encuentra inhabilitado para ejercer la profesión.

La víctima reconoció que desconocía ese dato en el momento en que se acercó a él para solicitarle asistencia en su trámite migratorio.

Las autoridades no informaron el motivo por el que José Bernal fue inhabilitado como abogado.

Bernal fue descrito como un hombre de 5 pies 8 pulgadas de estatura, con un peso aproximado de 190 libras, cabello castaño y ojos cafés.

El Departamento de Policía de Santa Ana solicitó que si alguna persona tiene información sobre el paradero de José Bernal se comunique con el detective M. Tapia al 714-245-8379, o al correo electrónico mtapia@santa-ana.org.

