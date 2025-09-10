Niño de 13 años fallece a balazos en el condado de Orange

Un niño de 13 años murió y tres más tuvieron que ser hospitalizados después de recibir balazos de un grupo de sospechosos en un vecindario de Santa Ana, en el condado de Orange.

El tiroteo se reportó aproximadamente a las 8:20 p.m. de este lunes 8 de septiembre en el área de la cuadra 400 de South Susan Street, lugar al que acudieron oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana.

#SantaAnaPD #PressRelease Juvenile Homicide Investigation (September 9, 2025): Santa Ana Police Detectives are investigating a homicide involving a 13-year-old boy who was shot and killed, and three other juveniles who were wounded.



On Monday, September 8, 2025, at approximately… pic.twitter.com/bWyhR0MW29 — SantaAnaPD (@SantaAnaPD) September 9, 2025

Cuando llegaron los oficiales, encontraron a un niño de 13 años con lesiones provocadas por un arma de fuego en la parte superior del cuerpo. Los servicios de emergencia determinaron que el menor había fallecido en el lugar de la balacera.

Otros tres adolescentes, de 14, 15 y 16 años, también fueron hallados con heridas de bala, por lo que fueron trasladados a hospitales locales para recibir tratamiento. Se espera que los tres jóvenes sobrevivan a sus lesiones.

La persona o personas involucradas en los disparos escaparon del sitio antes de la llegada de los oficiales de policía.

De acuerdo con los detectives, después de las primeras investigaciones se cree que el motivo del ataque está relacionado con pandillas.

En el lugar, los detectives de homicidios del Departamento de Policía de Santa Ana están trabajando para buscar testigos adicionales que puedan proporcionar información que ayude a identificar a los atacantes.

Si alguna persona tiene información, puede llamar a los detectives de homicidios del Departamento de Policía de Santa Ana al 714-245-8390.

Para proporcionar un reporte en forma anónima, puede llamar a la Policía de Alto al Crimen del Condado de Orange al 1-855-847-6227.

