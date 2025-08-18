Con Mastantuono y Rodrygo, Real Madrid presenta convocatoria de debut de liga

Real Madrid presentó su primera convocatoria para el debut contra Osasuna, que incluye al nuevo fichaje Franco Mastantuono y Rodrygo, quien ha estado en rumores sobre una posible salida del club.

Xabi Alonso no podrá contar con Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick, por lesión, ni Antonio Rüdiger por sanción.

Tras cuatro días de trabajo con el Real Madrid y con 18 años recién cumplidos, Mastantuono es la gran novedad de la primera convocatoria oficial de la temporada de Xabi Alonso.

Respecto a la realizada para el amistoso ante el Tirol disputado en Innsbruck (Austria), regresa el uruguayo Fede Valverde, que no disputó el partido por precaución por la carga de trabajo físico en los entrenamientos.

Por su parte, el alemán Antonio Rüdiger deberá cumplir un partido de baja luego de una suspensión en LaLiga de la pasada edición.

Los fichajes Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, además de Mastantuono, podrán disputar sus primeros minutos con la camiseta blanca en su nuevo estadio.

Uno de los convocados será el canterano Thiago Pitarch para completar a los 22 jugadores que estarán en esta primera fecha.

Así es la convocatoria del Real Madrid para fecha 1 de LaLiga:

Portero: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militão, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.

Centrocampistas: Fede Valverde, Aurelien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago Pitarch.

Delanteros: Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Vinícius, Rodrygo, Kylian Mbappé, Gonzalo García.

Xabi Alonso afirma que cuenta con Rodrygo

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, lanzó un mensaje de confianza al brasileño Rodrygo Goes, con su continuidad en el club blanco en el aire, al afirmar que cuenta “con todos” los jugadores de su plantilla y desea que estén “al cien por cien” y “sintiendo por y para el equipo”.

“Cuento con todos los que estamos y quiero que estén todos al cien por cien. Lo necesitamos, que el equipo funcione con toda la gente con energía y actitud necesaria”, dijo ante la posibilidad de que algún jugador como Rodrygo o Dani Ceballos puedan salir del Real Madrid en los días que restan de mercado veraniego.

