Violencia en estadios de México enciende alarmas a 10 meses del Mundial

La violencia en el fútbol mexicano ha encendido las alarmas, 10 meses antes de que comience la Copa del Mundo de 2026, con los partidos de la selección nacional contra un rival aún por conocerse el 11 en el Estadio Azteca y el 18 en Guadalajara.

Este fin de semana, en la quinta jornada del torneo Apertura local una pelea entre aficionados en el Estadio de Guadalajara se salió de control y despertó interrogantes sobre la capacidad de México para garantizar la seguridad.

Así fue el momento exacto del incidente en que la familia de Ángel Zaldívar se vio involucrada. Esto fue lo que las cámaras de seguridad del Estadio Akron captaron 🚨 pic.twitter.com/IEhmi6vnke — MedioTiempo (@mediotiempo) August 17, 2025

Después de la derrota de las Chivas de Guadalajara, 1-2 ante el Juárez FC, un enfrentamiento dejó heridos, entre ellos el hermano del delantero Ángel Zaldívar, del Juárez, quien salió de la bronca con la nariz rota, según una foto publicada en redes sociales por el jugador.

El Estadio de Guadalajara recibirá el 18 de junio a la selección mexicana, que debutará el 11 en el Azteca.

Liga MX y FMF luchan contra inacabable violencia

Si bien la Federación Mexicana y la Liga Mx condenaron la violencia, no han podido contenerla. El sábado, en Monterrey, otra sede del Mundial 2026, hubo otra riña después de la victoria del América, 1-3 sobre el Tigres UANL.

Un vídeo circulado en las redes muestra el momento en el que un aficionado de Tigres patea la cabeza a uno de América que estaba derribado en el suelo.

Aunque el estadio que será sede del Mundial en esa ciudad es el de los Rayados de Monterrey, no el de Tigres, hay preguntas por responder acerca de qué harán las autoridades para que el Mundial transcurra en paz en el país.

El pasado viernes el partido Puebla-San Luis comenzó unos minutos tarde por un tiroteo en las afueras del estadio Cuauhtémoc, sede del Puebla, que dejó una mujer muerta y otra herida.

México será sede de 13 partidos en la Copa del Mundo, entre ellos el inaugural en el Estadio Azteca, que será escenario mundialista por tercera vez, tras recibir el Mundial de 1970, ganado por el Brasil de Pelé, y de 1986, en el que se coronó la Argentina de Diego Armando Maradona.

El Azteca recibirá tres partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos; Monterrey, tres de la primera ronda y uno de la fase de los 32 mejores; y Guadalajara, cuatro de la fase de grupos.

