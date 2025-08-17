Caos en el Santos de Neymar: despiden al entrenador tras sufrir goleada 0-6

El Santos de Neymar vivió este domingo una de las páginas más oscuras de su historia reciente. En el estadio Morumbi de São Paulo, Vasco da Gama le propinó un contundente 0-6 en la vigésima jornada del Campeonato Brasileño, resultado que no solo desató la furia de la afición, sino que también provocó la destitución inmediata del técnico Cleber Xavier.

El partido fue un verdadero terremoto futbolístico. Vasco, dirigido por el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, mostró eficacia y contundencia en el segundo tiempo, donde anotó cinco de los seis goles. Philippe Coutinho brilló con un doblete y se sumaron los tantos de Lucas Piton, Rayan, David y Tché Tché. La goleada, inédita en casi un siglo de enfrentamientos entre ambos clubes, quedó grabada como la más abultada sufrida por el Santos en casa en el torneo nacional.

Neymar and Philippe Coutinho reunite in Série A as relegation-placed Vasco THRASH Santos 😅🇧🇷 pic.twitter.com/epyrlfa9Ut — OneFootball (@OneFootball) August 17, 2025

La imagen más recordada llegó al final: Diniz abrazando a un Neymar desconsolado, que abandonó el campo entre lágrimas y con el rostro cubierto por su camiseta. El atacante, que disputa los 90 minutos en cada encuentro desde hace seis jornadas, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia en su carrera profesional.

Reacción de Neymar y caída de Xavier

La afición también jugó su papel. Más de 53,000 personas asistieron al Morumbi con la esperanza de ver una gran actuación de Neymar, pero terminaron dando la espalda a su equipo en señal de protesta. Algunos incluso aplaudieron las jugadas del Vasco, reflejando la frustración con el momento que atraviesa el club paulista.

Una mierd* y una vergüenza La descripción de Neymar Junior a la goleada 0-6 – Jugador del Santos

Tras el encuentro, Neymar no se guardó nada. “Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, expresó el delantero a los medios.

Horas más tarde llegó la consecuencia inevitable. El Santos anunció la salida de Cleber Xavier mediante un escueto comunicado: “Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier. El club agradece los servicios prestados por el entrenador y le desea suerte en la secuencia de su carrera”.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier.



O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe — Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

El entrenador, que asumió en mayo tras años como asistente de Tite, dejó un balance de 15 partidos con cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas. Aunque había logrado cierta estabilidad con el regreso de Neymar, la histórica paliza terminó por sentenciarlo.

Con la derrota, el Santos quedó en la decimoquinta posición con 21 puntos, acechado por el descenso, mientras Vasco escaló al puesto 16 con 19 unidades. En medio de la crisis, parte de la hinchada ya pide el regreso de Jorge Sampaoli, quien dejó buenos recuerdos en su paso por el club.



