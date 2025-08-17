Monterrey iguala al Pachuca en la cima de la tabla del Torneo Apertura de la Liga MX

El Monterrey de Sergio Ramos vivió una tarde intensa en el estadio BBVA. Con dos goles del argentino Lucas Ocampos y uno más de Víctor Guzmán, los Rayados se impusieron 3-2 al Mazatlán en un partido que tuvo suspenso hasta el silbatazo final. La victoria permitió al conjunto regiomontano igualar en puntos al Pachuca en lo más alto del Torneo Apertura 2025.

90' ⏱️ | Monterrey 🤠3-2 Mazatlán |



¡HOY GANÓ LA PANDILLA!👊🏼🔥¡Cuarto triunfo al hilo y vamos por más!🗣️🔵⚪@CervezaTecate pic.twitter.com/6yH3YiaJXk — Rayados (@Rayados) August 18, 2025

El duelo comenzó con un golpe tempranero para los locales. José Esquivel adelantó a Mazatlán en el primer tiempo, lo que obligó a los Rayados a reaccionar con rapidez. Ocampos apareció en dos ocasiones para darle la vuelta al marcador y Guzmán aumentó la ventaja, aunque la resistencia visitante mantuvo el encuentro abierto.

Cuando parecía que Monterrey tenía el control, Omar Moreno silenció a la tribuna con un derechazo dentro del área al minuto 82, tras asistencia del colombiano Nicolás Benedetti. Ese tanto puso contra las cuerdas a los Rayados, que terminaron defendiendo con todo para asegurar los tres puntos.

¡Gol de Rayados! 🤠🔥⚽



Ocampos remata el balón rechazado del arquero y le da la vuelta al marcador 👏 #LigaMX #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/DGEYskeFBf — TUDN USA (@TUDNUSA) August 18, 2025

Pachuca pierde el invicto y la tabla se aprieta

El triunfo dejó a Monterrey con cuatro victorias, una derrota y 12 puntos, los mismos que Pachuca, aunque con peor diferencia de goles. Los Tuzos habían caído un día antes por 0-2 frente a Xolos de Tijuana, dirigidos por el uruguayo Sebastián Abreu. Con goles de Gilberto Mora y Kevin Castañeda, los fronterizos frenaron el paso perfecto del equipo hidalguense, que desperdició varias oportunidades claras de gol.

Detrás de Pachuca y Monterrey se ubican Cruz Azul y América, ambos con 11 unidades. La Máquina superó 3-2 al Santos Laguna gracias a tantos de Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero y Gabriel Fernández. Los laguneros descontaron por medio del chileno Bruno Barticciotto y el colombiano Cristian Dájome.

El América, por su parte, se llevó un triunfo valioso en el estadio Universitario tras derrotar 1-3 a Tigres UANL. Erick Sánchez brilló con un doblete y un autogol de Nahuel Guzmán completó la cuenta. Juan Brunetta descontó por los felinos.

En otros resultados de la quinta jornada, Pumas UNAM empató 1-1 con Toluca; Juárez sorprendió al vencer 1-2 a Chivas; León derrotó 0-1 a Necaxa; San Luis ganó 0-2 al Puebla; y Atlas igualó 3-3 con Querétaro en un duelo lleno de emociones.

La Liga MX se reanudará el próximo fin de semana con la sexta jornada, que incluirá partidos atractivos como Monterrey vs Necaxa, León vs Pachuca y Pumas vs Puebla.



