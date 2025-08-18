Real Oviedo de Grupo Pachuca refuerza su defensa con un campeón continental
El zaguero central marfileño, Eric Bailly, quien fue campeón de África con su selección en el 2015, se sumará a la plantilla que capitanea Salomón Rondón
El central marfileño Eric Bailly es nuevo jugador del Real Oviedo y firma por dos temporadas con el club del Grupo Pachuca, en lo que será su tercera etapa en un equipo de la primera división española.
El internacional con Costa de Marfil, de 31 años, llega libre a Oviedo tras finalizar su vinculación con el Villarreal, entidad en la que estuvo las dos últimas temporadas; Bailly aterrizó este domingo en Asturias (norte de España) y se espera que este martes por la tarde se entrene por primera vez a las órdenes de Veljko Paunovic.
Con pasado en el Espanyol y en el Villarreal, el Manchester United pagó cerca de $46 millones de dólares al club amarillo en el verano de 2016; tras la aventura en la Premier League, Bailly jugó en el Olympique de Marsella y en el Besiktas.
La temporada 2024-2025 estuvo en el Villarreal y a las órdenes de Marcelino García Toral disputó 12 partidos, todos ellos de Liga: en total estuvo 618 minutos sobre el césped vistiendo la camiseta del ‘submarino amarillo’ el curso pasado.
Bailly, que ha sufrido problemas de lesiones en las últimas temporadas, se convierte en el octavo fichaje del verano en el Real Oviedo, el primero para la línea defensiva; antes habían firmado por el club español Moldovan, Luka Ilic, Alberto Reina, Ovie Ejaria, Brandon Domingues, Álex Forés y el venezolano Salomón Rondón.
En su debut en LaLiga, el fin de semana pasado, el Real Oviedo cayó 2-0 de visita contra Villarreal. Su compromiso de la jornada 2 será el próximo domingo contra el Real Madrid.
