Real Oviedo de Grupo Pachuca refuerza su defensa con un campeón continental

El central marfileño Eric Bailly es nuevo jugador del Real Oviedo y firma por dos temporadas con el club del Grupo Pachuca, en lo que será su tercera etapa en un equipo de la primera división española.

El internacional con Costa de Marfil, de 31 años, llega libre a Oviedo tras finalizar su vinculación con el Villarreal, entidad en la que estuvo las dos últimas temporadas; Bailly aterrizó este domingo en Asturias (norte de España) y se espera que este martes por la tarde se entrene por primera vez a las órdenes de Veljko Paunovic.

💙 Qué bien le sienta el 𝐚𝐳𝐮𝐥



🏡 Bailly, bienvenido a tu nueva 𝐜𝐚𝐬𝐚 #ElephantInDaHouse 🐘#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/K3Hmc2Z0LG — Real Oviedo (@RealOviedo) August 18, 2025

Con pasado en el Espanyol y en el Villarreal, el Manchester United pagó cerca de $46 millones de dólares al club amarillo en el verano de 2016; tras la aventura en la Premier League, Bailly jugó en el Olympique de Marsella y en el Besiktas.

La temporada 2024-2025 estuvo en el Villarreal y a las órdenes de Marcelino García Toral disputó 12 partidos, todos ellos de Liga: en total estuvo 618 minutos sobre el césped vistiendo la camiseta del ‘submarino amarillo’ el curso pasado.

Bailly, que ha sufrido problemas de lesiones en las últimas temporadas, se convierte en el octavo fichaje del verano en el Real Oviedo, el primero para la línea defensiva; antes habían firmado por el club español Moldovan, Luka Ilic, Alberto Reina, Ovie Ejaria, Brandon Domingues, Álex Forés y el venezolano Salomón Rondón.

Motivado para empezar pronto, oviedistas.

Orgulloso de poder formar parte de un club histórico como el @RealOviedo . Espero poder ayudar a lograr los objetivos.#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/Fgvq8xJSBO — Eric Bailly (@ericbailly24) August 18, 2025

En su debut en LaLiga, el fin de semana pasado, el Real Oviedo cayó 2-0 de visita contra Villarreal. Su compromiso de la jornada 2 será el próximo domingo contra el Real Madrid.

*Con información de EFE.

