Allan Saint Maximin tras anotar su primer con gol en América: “Es un debut soñado”

El América derrotó 4-2 al Atlas por la Liga MX que contó con un gran debut del francés Allan Saint Maximin con gol en su primer partido en el fútbol mexicano.

Saint Maximin entró en el minuto 62 con el América abajo 2-1 en el marcador y allí comenzó el auge de las Águilas del América para darlo vuelta.

Fidalgo empató el partido en el minuto 73 y en el 82 llegó el momento de Saint Maximin que definió de derecha un gran pase de Isaias Violante para poner arriba al América.

Víctor Dávila aseguró el triunfo tras meter un rebote luego de un penal fallido cobrado por él mismo.

Para la nueva estrella francesa fue un debut soñado y afirmó que dejará todo por la camiseta del América.

“Para ser honesto es un debut soñado, Los aficionados me dieron la bienvenida como un rey. No había jugado ni un juego y la gente me respaldó, dije que iba a dejar todo por esta camiseta y eso fue lo que traté de hacer hoy y estoy muy feliz por mi primer gol”.

Allan Saint Maximin, de 28 años, expresó lo mucho que le está gustando el fútbol mexicano, esto tras contar con pocos goles en el fútbol turco con el Fenerbahce.

“El fútbol mexicano me gusta, es increíble, es el mejor sentimiento para jugar al fútbol, estoy muy feliz de estar aquí y espero más noches como esta”.

André Jardine se mostró contento con el debut de Saint Maximin

André Jardine se mostró muy complacido del debut del futbolista francés y afirmó que valió la pena la espera tras ser un fichaje complicado.

“Fue una incorporación difícil… no pecamos de impacientes, tuvimos calma con los medios y con la afición para cerrar un jugador de este nivel”. A su juicio, Saint-Maximin encaja perfectamente en el perfil de jugador que aporta tanto dentro como fuera de la cancha.

“Es un jugador que se ve muy feliz, muy contento de estar en América, parece que lleva más tiempo aquí”.

