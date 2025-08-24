Inter Miami saca un empate de Washington DC sin sus estrellas como titulares

Inter Miami sacó este sábado un empate 1-1 de visita contra el DC United con un once nutrido por suplentes y sin ninguna de sus estrellas, que han sido reservadas para el partido de las semifinales de la Leagues Cup, este miércoles.

Con Lionel Messi y Jordi Alba fuera de la convocatoria y Luis Suárez, Sergio Busquets y Rodrigo de Paul en el banquillo, el entrenador Javier Mascherano optó por una formación titular de circunstancias para enfrentar al DC United, uno de los peores equipos de la liga.

El equipo capitalino no gana un partido desde el 31 de mayo (1-2 en Cincinnati) y hasta este sábado acumulaba 8 derrotas y 2 empates en sus últimos 10 encuentros.

Mascherano dejó claro con ese once que su prioridad es la Leagues Cup, cuyas semifinales jugarán el miércoles contra el Orlando City.

Inter Miami jugó una primera parte con falta de ritmo, pases imprecisos y poca creatividad. Fue el DC United que generó todo el peligro, con su extremo Hosei Kijima como principal arma ofensiva, aunque impreciso de cara a puerta.

El DC United se adelantó al minuto 13 en una jugada de córner, despejada por la defensa del Inter y que el finlandés Matti Peltola volvió a colgar al área con un globo que cayó a los pies de Jackson Hopkins para superar a Rocco Ríos.

Segundo gol con el DC United de Hopkins, que se había estrenado la semana pasada ante el Montreal.

Con el 1-0, DC United y Inter Miami se fueron al descanso. Las Garzas saltaron al campo con otra actitud y crearon peligro al arranque del segundo tiempo.

Aprovechando el buen momento de juego, Mascherano dio entrada a Busquets y a De Paul en el minuto 55. En el 63 entró Suárez.

El empate llegó poco después del ingreso de Suárez, con un disparo de primera de Baltasar Rodríguez -también incorporado en la segunda mitad- desde fuera del área que se envenenó y se coló por la escuadra del arco capitalino.

Cuando más dominio estaba ejerciendo el Inter Miami, los locales tuvieron una oportunidad de oro para hacer el segundo, pero el disparo de Jacob Murrell, que se fue quedando sin ángulo, se estrelló en el poste de Ríos.

Minutos después, Murrell sí que logró mandar el balón al fondo de la red, pero el árbitro anuló el tanto por una falta previa, cuando los jugadores del DC United ya celebraban y los fuegos artificiales se habían encendido.

Con el empate, el Inter Miami queda quinto en la clasificación del Este con 46 puntos, a ocho del líder, el Philadelphia, que recuperó el liderato este sábado. El Inter, sin embargo, tiene tres partidos menos por su participación en el Mundial de Clubes.

