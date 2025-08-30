Chivas busca evitar una hecatombe vs. Cruz Azul y convoca hasta al “Chicharito” Hernández

Las Chivas están decididas a evitar a toda costa una masacre este sábado al recibir a Cruz Azul en el estadio Akron y por ese motivo decidieron incluir en su lista de jugadores disponibles para jugar al controvertido delantero Javier “Chicharito” Hernández.

En el Guadalajara saben perfectamente que la única forma de replicar el gran segundo tiempo que les permitió revivir de un 0-3 ante Tijuana el viernes pasado para rescatar un milagroso empate 3-3, es apostar por todas las canicas contra los cruzazulinos y por esa razón frente a algunas ausencias, decidieron echar mano del otrora figura del Manchester United y Real Madrid, entre otros.

Por esa razón no fue tan sorpresivo ver al Chicharito Hernández en los jugadores que pueden ser tomados en cuentas, convirtiéndose en la principal novedad de la relación de convocados, en donde el artillero podría hacer su presentación en el torneo Apertura 2025, en donde hasta el momento el Guadalajara marcha en antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Sin duda el momento no es el ideal, pero la realidad es que el Rebaño Sagrado debe arañar puntos a costa de lo que sea y saben que el duelo contra Cruz Azul no será nada fácil, pues los cementeros han mostrado mucha cohesión y capacidad en su juego, lo cual los hace un adversario de alta jerarquía.

Las lesiones no lo han dejado

En todo su regreso al fútbol de México, Javier Hernández se ha visto muy afectado por lesiones que han hecho pensar a los directivos de las Chivas en el verdadero beneficio de tener un jugador de este curriculum en sus filas, pues su forma de ser termina siendo una carga

Ahora tiene la oportunidad de nuevo de mostrarse, después de que en la fecha 1 del pasado 19 de julio se lesionó en pleno calentamiento y al final este problema físico le costó estar ausente en cinco fechas más, al grado de que haría su presentación en la jornada siete contra los cementeros.

Así el Chicharito ha acumulado en el presente certamen 42 días fuera de actividad, lo cual podría decirse que no ha afectado mucho a las Chivas, pero si se apuesta por su regularidad, seguramente veremos a Hernández con muchas ganas de demostrar que no está acabado y que podría todavía ser de mucha utilidad al proyecto de Gabriel Milito.

Frente al regreso de Javier Hernández, las malas noticias están a la orden del día y ahora no podrán jugar contra Cruz Azul son Richard Ledezma y Daniel Aguirre, debido a molestias musculares que les aquejaron durante el partido contra Tijuana.

Mientras que Alan Pulido y José Castillo seguirán entre algodones después de la lesión que los alejó del terreno de juego en la pasada jornada en el duelo ante Tijuana.

