Luis García detecta el mal de las Chivas: “Algo está podrido en su conducta laboral”

El exmundialista y actual analista de TV Azteca, Luis García Postigo en el afán de tratar de encontrar una explicación a los momentos tan complicados que vive Chivas desde hace tres torneos, pero sobre todo en el actual inicio del torneo Apertura 2025, atribuyó los males a una podrida conducta laboral.



Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

García con conocimiento de causa que le otorga el haber militado en escuadras de la jerarquía de Pumas, Atlético de Madrid, Real Sociedad, América, Atlante, Morelia, Chivas y Puebla, expuso que no podía entender como un técnico como el argentino Gabriel Milito registre al frente del Guadalajara una victoria y tres derrotas que lo tienen en el borde de una crisis que podría costarle el trabajo.

Un plantel limitado 👀⚽



Chivas no está para competir en la parte alta de la tabla. #ConLosProta pic.twitter.com/Fhb5omKNUL — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 19, 2025

“Algo pasa, no sé cuál sea la cultura laboral hoy del Guadalajara, algo está podrido en esa cultura laboral, Anselmi le dio vuelta (en Cruz Azul), Jardine, o el Tano y Solari cambiaron la cultura laboral (América) o sea la cultura laboral acaba succionándote como tal”, precisó el analista en el programa Los “Protagonistas”.

García dijo que es inconcebible que en la fecha cuatro el Guadalajara ya esté arrastrando la cobija y que sus números representan una hecatombe: “Entonces si algo está ahí adentro podrido que pase lo que pase, pero estamos hablando de la jornada 4, en la 4, madre de dios, que esto en la 4 ya es una hecatombe”, destacó el exgoleador de los Pumas de la UNAM.

García dijo que no es posible que de pronto el técnico argentino Gabriel Milito parezca un improvisado o que antes haya dirigido al Atletas Campesionos: “Por el contrario, tiene cierto respeto y antecedentes favorables, pero no representa que de pronto parezca que no tiene luces, porque también hay que recordar que como jugador fue un animal, un gran jugador”.

Para finalizar, cuestionó las razones de porque jugadores como Diego Campillo, que en FC Juárez la rompió, que Efraín Álvarez destacó en Xolos, que Bryan “Cotorro” González, parezca un jugador con poca experiencia: “Entonces hay algo adentro que no anda bien y es donde deben encontrar la explicación dentro de ellos mismos”.

Chivas se encuentra actualmente en antepenúltimo lugar de la tabla, solo arriba de Querétaro, que tiene un punto y empatado con tres puntos con el Puebla, apenas superando al cuadro de la franja por diferencia de goles.

Seguir leyendo:

– El curioso destino que pudo tener Luis García antes de colgar sus botines

– Televisa y TV Azteca transmitirán los partidos del campeón Toluca

– Chivas cayó casa con FC Juárez 1-2 y se prenden las alarmas para Gabriel Milito





