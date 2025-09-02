Fernando Ortíz le gana a Gerardo Martino el puesto en Colo-Colo

Fernando Ortíz asumirá un complejo proceso en el fútbol chileno. El estratega argentino le pone una pausa a su pasantía por la Liga MX para asumir las riendas del Club Social y Deportivo Colo-Colo. El “Tano” le habría ganado la pulsada a Gerardo Martino.

Colo-Colo es uno de los clubes más importantes de todo el fútbol chileno. El conjunto sudamericano tomó la decisión de cortar el proceso de Jorge Almirón. Entre sus posibles reemplazos estaba el nombre de Fernando Ortíz y otros estrategas respetados como Zé Ricardo, Francisco Arce y el exseleccionador de México, Gerardo Martino.

Bienvenido, Fernando Ortiz ⚪️⚫️



Presentamos a nuestro entrenador, le deseamos todos los éxitos en esta etapa en el Eterno Campeón 🤟🏻

Es evidente que Gerardo Martino tenía unos pergaminos mucho más pesados que el de los otros candidatos. Pero la dirigencia del conjunto chileno se decantó por el exentrenador del Santos Laguna.

“Agradecido de la institución. Ayer (domingo), mirando el partido, hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que tanto apoya a su equipo”, dijo Fernando Ortíz en sus primeras palabras como director técnico de Colo-Colo.

⚪⚫🗣️ "Llego al mejor club, ganador e histórico del país"



En la presentación de Fernando Ortiz en #ColoColo, el entrenador se mostró muy contento por el desafío y que no siente presión alguna por tomar las riendas del Cacique.

El “Tano” tendrá una difícil tarea a sus hombros. Fernando Ortíz tiene el objetivo de levantar a un equipo que está en la octava posición del campeonato chileno y que no pudo pasar de las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Chile.

“Estoy en esto, estoy informado, me gusta el fútbol, miro fútbol, vivo de esto, soy apasionado“, agregó.

Mejorar su imagen

Fernando Ortíz viene de dos procesos complejos en el fútbol mexicano. Después de su paso por las Águilas del América, el “Tano” asumió las riendas de Rayados de Monterrey, uno de los clubes de mejor plantilla en México con el que no pudo ganar ningún título y dejó un balance de 35 victorias, 10 empates y 16 derrotas.

Pero en su último proceso, en el banquillo del Santos Laguna, Fernando Ortíz dejó una muy mala imagen. El entrenador sudamericano solo pudo ganar 2 partidos, empató 1 y perdió 14 encuentros con el conjunto lagunero. Esta fue una gran mancha en la corta carrera de Ortíz. Pero el argentino tiene las herramientas para mejorar su imagen en el fútbol chileno.

