Fernando ‘Tano’ Ortiz sale de México para dirigir al Colo Colo de Chile

El Colo Colo de Chile apostó este sábado por un cambio de rumbo al anunciar la llegada del técnico argentino Fernando “Tano” Ortiz, quien asume el desafío de conducir al club en medio de una de las peores campañas de los últimos años. El acuerdo lo vincula hasta diciembre de 2026, un periodo en el que la directiva espera que logre reencaminar al equipo y devolverlo a la lucha por competiciones internacionales.

El actual campeón chileno atraviesa un momento crítico: ocupa el décimo lugar del torneo local, a 25 puntos del líder Coquimbo Unido, y sin opciones inmediatas de alcanzar puestos de clasificación continental. La crisis deportiva se agudizó tras la salida del también argentino Jorge Almirón, lo que obligó a los albos a recurrir al interinato de Hugo González mientras buscaban un nuevo entrenador.

¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón! ⚪⚫🤟🏼



Tras la reunión de hoy sábado, por unanimidad el directorio de B&N confirma al argentino Fernando Ortiz como el nuevo entrenador del Cacique.#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/cj1PwG3PvH — Colo-Colo (@ColoColo) August 30, 2025

En sus redes sociales, el club blanco no dudó en resaltar la llegada del estratega: “¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón!”, publicaron en un mensaje que selló la decisión.

Un arranque con clásico y un calendario apretado

Ortiz, de 47 años, debutará oficialmente el próximo domingo 14 en la Supercopa de Chile, donde Colo Colo se medirá a la Universidad de Chile, campeona de Copa Chile 2024. Este partido debía disputarse en enero, pero fue pospuesto por amenazas. Después de ese compromiso, el nuevo técnico tendrá un respiro gracias al receso del torneo nacional, que se detendrá entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre por la realización del Mundial Sub-20 en territorio chileno.

El anuncio del “Cacique” se dio tras una semana de negociaciones con distintos entrenadores. Entre ellos estuvo Gustavo Quinteros, de larga trayectoria en el club, aunque el argentino-boliviano rechazó la posibilidad de regresar en este momento. Finalmente, Ortiz fue la carta elegida de forma unánime por el directorio.

El “Tano” llega tras su paso por Santos Laguna en México, donde fue cesado en mayo por una serie de malos resultados que dejaron un saldo de 14 derrotas en 17 partidos. Sin embargo, su currículum también muestra etapas más sólidas: dirigió al América y Monterrey en la Liga MX, donde alcanzó tres semifinales entre 2022 y 2023.

Antes de su experiencia en México, había pasado por Paraguay con Sol de América y Sportivo Luqueño. Como jugador fue defensa central hasta 2014, y tras su retiro inició su carrera técnica en la reserva de Estudiantes de La Plata.

Ortiz reconoce como gran referente a Ricardo Gareca, quien lo dirigió en Vélez Sarsfield. Ahora, su reto está en otro escenario: levantar a Colo Colo en un año clave, marcado por su centenario y por la exigencia de una afición que no admite fracasos.



Sigue leyendo:

· El Atlante está firme con su deseo de regresar a la Liga MX

· Sebastián Abreu le manda un mensaje a los clubes de la Liga MX interesados en Gilberto Mora

· Ignacio Ambriz le habría dado la espalda a la Liga MX por la MLS