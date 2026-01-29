La Liga MX espera luz verde de la FIFA para hacer transferencias para la liguilla

Las autoridades de la Liga MX están a la espera de la respuesta de la FIFA para poder establecer un periodo de transferencias para los equipos que participen en la liguilla se puedan reforzar, tomando en cuentas que algunos no contarán con sus seleccionados que serán convocados para el Mundial 2026.

Lo anterior fue informado por el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, quien confirmó los trámites que se realizan ante el organismo mundial, sobre todo porque ahora tienen la oportunidad de tener a los nueve jugadores No Formados en México (NFM) en la cancha al mismo tiempo sin importar que queden solo dos plazas para mexicanos en sus plantillas.

🚨 🇲🇽Mikel Arriola afirmó que se mantiene abierta la opción de un mercado especial de transferencias, destinado a apoyar a los equipos que perderán jugadores por el Mundial.



👀sólo esperan autorización de la FIFA pic.twitter.com/DQEK13VTEX — Edgar Morales (@edddgarm) January 27, 2026

La Asamblea de Presidentes dio curso para esta iniciativa bajo el pretexto de que la liguilla es una instancia deportiva muy importante en la Liga MX para que los equipos puedan recuperarse financieramente y por esa razón han elevado esta petición ante la FIFA debido a que Javier Aguirre tendrá a los jugadores en una concentración de 40 días antes del Mundial.

“La regla para la Liguilla va a ser apoyar a los que serían sus seleccionados y a los 18 clubes en general, con dos mecanismos, el mecanismo de que jueguen con sus extranjeros y el segundo mecanismo de buscar un periodo adicional de transferencias, que es el que se está consultando con FIFA”,

“Desde que Javier presentó su plan con los 18 dueños, lo que se pidió y siempre da la propia liga es mucho apoyo a la selección nacional. Entonces lo que planteó fue jugar la liga y ya sin seleccionados. Y eso implica que la selección nacional mexicana va a tener 73% más de tiempo que sus competidores concentrados. Todavía jugaremos tres partidos de preparación ya con la selección concentrada en el CAR”, destacó Mikel Arriola, que insiste que los números financieros de la Liga MX son el soporte de todas estas decisiones.

🇲🇽 "Lo que se pidió y siempre da la propia Liga es apoyo a la Selección" Mikel Arriola



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/hkpTGYOX6C — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) January 28, 2026

América ingresó su solicitud para regresar al Estadio Azteca (Banorte)

Mikel Arriola dijo sobre la petición del América de regresar al Estadio Azteca (Banorte) inmediatamente después de la reinauguración del 28 de marzo contra Portugal, que las Águilas ingresaron dicha solicitud, pero está en espera de saber si se cuenta con todas las condiciones favorables para autorizarlo, mientras que Cruz Azul aún no hace el trámite, pero tiene la puerta abierta para hacerlo.

¡AMÉRICA QUIERE SU CASA! 🦅⚽🏟️



Mikel Arriola confirmó que el Club América solicitó su regreso al Estadio Azteca lo antes posible y que Cruz Azul podría hacer lo mismo, aunque no lo ha hecho 🤝



🗣️: “El reporte del Azteca van a tiempo. Lo ha solicitado el club, si eso se puede… pic.twitter.com/1D5vkmU48D — Claro Sports (@ClaroSports) January 27, 2026

“El reporte del Azteca van a tiempo. Lo ha solicitado el club, si eso se puede en términos físicos, así será. América es el único, Cruz Azul lo puede hacer, pero, al momento, no lo ha hecho”, concluyó el directivo.

