Colombia vs. Portugal, el partido “más solicitado” de la fase de grupos del Mundial

El duelo entre Colombia y Portugal, programado para disputarse en Miami en junio de 2026, se convirtió en el partido más solicitado de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante la fase inicial de venta de entradas, según informó este viernes el comité organizador local. La noticia confirma el enorme atractivo que despierta el cruce, tanto por el peso deportivo de ambas selecciones como por el simbolismo de un enfrentamiento que mezcla historia, figuras consagradas y nuevas generaciones.

El encuentro se jugará el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, y desde ya se perfila como uno de los grandes eventos del torneo en Estados Unidos. La organización detalló que el proceso de sorteo aleatorio para la venta de boletos generó más de 500 millones de solicitudes a nivel mundial, y que este partido fue el que concentró el mayor interés entre todos los compromisos de la fase de grupos.

“Tener el partido más solicitado de toda la Copa Mundial de la FIFA justo aquí en Miami habla de la energía, diversidad y atractivo internacional incomparables de nuestra ciudad”, expresó en un comunicado Rodney Barreto, copresidente del Comité Organizador Local de la FIFA en Miami.

Como una de las 16 ciudades anfitrionas del torneo, repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, Miami tendrá un rol protagónico en la organización del que será el Mundial más grande en la historia del fútbol, tanto por número de selecciones como por volumen de aficionados.

Un cruce generacional con figuras de peso

Más allá del impacto logístico y comercial, el Colombia-Portugal destaca por lo que promete dentro del campo. El choque enfrentará a dos selecciones con estilos contrastantes y con nombres propios que capturan la atención global. En el caso de Portugal, el foco estará puesto en Cristiano Ronaldo, quien disputará su sexto Mundial, un registro histórico que refuerza aún más el atractivo del partido.

Del lado colombiano, el protagonismo recaerá en Luis Díaz, actual figura del Bayern Múnich, quien vivirá su debut mundialista con la selección absoluta. El extremo cafetero reconoció la magnitud del desafío en una entrevista con el diario británico The Guardian, en la que se refirió al enfrentamiento como una prueba de alto nivel para Colombia.

“Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha, ellos tienen a Bruno Fernandes. Será un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria”, afirmó Díaz, dejando en claro que el respeto por el rival no implica resignar ambición.

El cruce en Miami no solo reunirá a miles de aficionados de distintas partes del mundo, sino que también funcionará como una postal del nuevo Mundial ampliado. Por convocatoria, por contexto y por protagonistas, Colombia vs. Portugal ya se perfila como uno de los partidos imperdibles de la fase de grupos de 2026.



