Ter Stegen, a punto de salir del FC Barcelona tras 12 temporadas

Marc-André ter Stegen está cada vez más cerca de cerrar un capítulo histórico en el FC Barcelona. El guardameta alemán, uno de los referentes del club en la última década, se encuentra próximo a salir a préstamo al Girona hasta el final de la temporada, según informó ESPN, en una decisión marcada por la falta de minutos y su objetivo de mantenerse vigente de cara al próximo Mundial.

A sus 33 años, Ter Stegen fue relegado en la rotación del arco azulgrana tras la llegada y consolidación de Joan García como titular. La situación llevó al arquero a buscar continuidad competitiva, una condición clave para asegurar su lugar en la selección de Alemania rumbo a la Copa del Mundo. Girona aparece como el destino mejor posicionado para ofrecerle ese escenario.

Las negociaciones entre ambos clubes continuaban centradas en los últimos detalles del acuerdo, especialmente en la distribución del salario del jugador durante el préstamo. No obstante, el arquero ya dio su visto bueno para incorporarse al club perteneciente al City Football Group, una señal clara de que su salida está bien encaminada.

Uno de los factores que terminó de inclinar la balanza fue su suplencia en el partido de Copa del Rey ante Racing de Santander, luego de haber sido titular en la ronda anterior frente a Guadalajara. Ese mensaje deportivo, sumado a la confirmación interna de su rol secundario, terminó de convencer al alemán. También pesó la cercanía geográfica: Girona está a poco más de 100 kilómetros de Barcelona, lo que le permitiría mantenerse cerca de su familia.

🚨🔴⚪️ Girona are closing in on deal to sign Marc André ter Stegen on loan deal!



Total agreement with the German GK who said YES to Girona. ✅



There are details to clarify with Barcelona on loan move. Girona, hopeful to get it done next week.



Deal close, as @Nilsola10 reports. pic.twitter.com/1tuzBlZTTt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026

Flick, García y un escenario sin lugar para Ter Stegen

El entrenador Hansi Flick ya había dejado clara su postura meses atrás. El técnico alemán aseguró que Joan García, fichado en el último mercado por 25 millones de euros, tiene asegurado el puesto de arquero titular. A eso se suma la presencia de Wojciech Szczęsny como otra alternativa dentro del plantel.

En ese contexto, ESPN informó este mes que el Barcelona había abierto la puerta a una salida de Ter Stegen en enero, pese a que su contrato con el club se extiende hasta 2028. La decisión responde tanto a una planificación deportiva como a la necesidad del propio jugador de volver a competir con regularidad.

Ter Stegen llegó al Barça en 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach, y disputó 423 partidos oficiales, convirtiéndose en uno de los arqueros más influyentes de la historia reciente del club. Durante ese período conquistó 17 títulos, pero su protagonismo se fue diluyendo en las últimas temporadas, principalmente por las lesiones.

Una rotura de ligamentos cruzados lo dejó fuera durante gran parte de la campaña anterior, mientras que una operación en la espalda provocó que se perdiera los primeros cuatro meses de la temporada actual, a la que recién pudo reincorporarse en diciembre. Esa falta de continuidad terminó siendo determinante.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, Ter Stegen necesita volver a competir cuanto antes. El posible préstamo al Girona le ofrece esa oportunidad, al mismo tiempo que marca el inicio de una transición que podría significar el final de su ciclo en el FC Barcelona tras doce temporadas.



