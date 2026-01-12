Joao Cancelo regresa al FC Barcelona y será presentado el martes

El lateral portugués Joao Cancelo regresó este lunes a la capital catalana para iniciar oficialmente su segunda etapa como jugador del FC Barcelona. Tras su llegada, el futbolista superó la revisión médica correspondiente y quedó todo listo para que este martes firme su contrato con el club azulgrana hasta el final de la presente temporada, ya bajo la dirección técnica de Hansi Flick.

Cancelo, de 31 años, será presentado en la oficina comercial del FC Barcelona. A su arribo a la ciudad, el defensor no ocultó su satisfacción por volver al club en el que ya militó como cedido durante la temporada 2023-2024 y aseguró estar “muy contento” por esta nueva oportunidad. Su incorporación responde, principalmente, a la necesidad del equipo de cubrir la baja de larga duración del central danés Andreas Christensen.

João Cancelo passes medical. ✅ pic.twitter.com/uq7yzzCbPJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2026

La trayectoria reciente del internacional portugués ha estado marcada por varios cambios de camiseta. En 2019 firmó un contrato de seis temporadas con el Manchester City, donde vivió una de las etapas más exitosas de su carrera. Sin embargo, en 2023 salió cedido al Bayern de Múnich, club en el que jugó durante cinco meses antes de regresar a Inglaterra sin lograr continuidad.

La apuesta del Barça y el respaldo de Deco

Entre septiembre de 2023 y junio de 2024, Cancelo defendió los colores del Barcelona, entonces dirigido por Xavi Hernández, también en condición de préstamo. En agosto de 2024 fue traspasado al Al-Hilal de Arabia Saudí, pero ahora vuelve al conjunto culé para reforzar una defensa que ha sufrido ajustes constantes a lo largo del curso.

Su polivalencia ha sido uno de los factores clave para convencer a Hansi Flick. Cancelo puede desempeñarse tanto por el lateral derecho como por el izquierdo, una versatilidad que el técnico alemán considera fundamental para afrontar la carga de partidos en todas las competiciones.

El director deportivo del club, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, defendió públicamente la operación y calificó al portugués como “un grandísimo jugador” que aportará al equipo “soluciones” que actualmente no tiene. Deco atendió a los periodistas desplazados a Yeda, donde el Barcelona disputó la Supercopa de España, y explicó que en el mercado de invierno “lo que importa es mejorar la calidad de la plantilla”.

“No es un tema de centrales. Nosotros estamos recuperando a Ronald (Araujo, que lleva dos meses y medio de baja por un problema de salud mental) y Cancelo te permite que Eric (García) no tenga que jugar de lateral, que muchas veces ha tenido que hacerlo, o que en algún momento o ante alguna dificultad, Kounde pueda pasar al centro”, argumentó el directivo.

Además, Deco subrayó el esfuerzo del jugador para concretar su regreso: “Ahora, el jugador tiene un acuerdo para poder salir, está loco por el Barça y siempre que ha venido ha sido bajándose el sueldo”.

El anuncio del fichaje se produce en un contexto positivo para el club. Barcelona conquistó este domingo su 16º título de la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid 3-2 en la final disputada en Yeda, Arabia Saudí. Con los goles de Raphinha y Lewandowski, el equipo de Flick logró su segundo título consecutivo en el torneo, mientras el técnico alemán mantuvo su pleno de finales ganadas como entrenador, ocho entre Bayern Múnich y Barcelona.



