Alejandro Fernández reveló que fue hospitalizado: ¿Qué le pasó?

El mundo del espectáculo en México se mantuvo en vilo este fin de semana tras confirmarse la hospitalización de emergencia de Alejandro Fernández. El “Potrillo”, una de las figuras más emblemáticas de la música vernácula, utilizó sus redes sociales para informar a su público que fue sometido a una cirugía el pasado sábado 10 de enero.

A través de un mensaje directo y tranquilizador en sus historias de Instagram, el cantante reveló el motivo de su ingreso al hospital: un cuadro de apendicitis.

“Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. ¡Gracias por sus buenos deseos!”, escribió el intérprete de “Me dediqué a perderte”, acompañando sus palabras con una imagen donde se le ve descansando en la cama de la clínica.

Pese a la preocupación inicial de sus seguidores, Fernández se mostró con buen semblante en las fotografías compartidas, en las cuales aparecía relajado mientras sintonizaba un partido de fútbol americano por televisión.

“Todo va bien. Gracias por sus oraciones”, añadió para calmar las especulaciones sobre posibles complicaciones.

Este episodio de salud ocurre meses después de que se generaran rumores sobre su estado físico tras un video viral en Querétaro a finales de 2025. En esa ocasión, su hijo Alex Fernández aclaró que su padre simplemente lidiaba con problemas de reflujo crónico acentuados por el consumo de té de jengibre y el esfuerzo vocal en los palenques.

Aunque no se ha emitido un boletín médico detallado sobre el tiempo que permanecerá fuera de los escenarios, el éxito de la intervención sugiere que el artista retomará su agenda en el corto plazo.

Por lo pronto, el “Potrillo” permanece bajo observación médica, arropado por el cariño de su familia y de un público que ha inundado las plataformas digitales con mensajes de pronta recuperación.

