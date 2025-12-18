Alejandro Fernández comparte planes de crear un museo en honor a Vicente Fernández

A unos días de cumplirse el cuarto aniversario luctuoso del cantante Vicente Fernández, su hijo Alejandro ha compartido con el público el proyecto que prepara junto a su familia y con el que buscan honrar el legado del ‘Charro de Huentitán’. ¿En qué consiste? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, ‘El Potrillo’ reveló que está entre sus planes la creación de un museo dedicado a honrar la vida y obra de su padre, aquella que lo convirtió en uno de los mayores exponentes de la música mexicana nivel mundial.

“Queremos hacer un museo de mi papá, pero no voy a sacar a mi mamá de su casa para hacer el museo, no sé si hacerlo“, contó haciendo referencia a la posibilidad de que este se establezca en el emblemático Rancho ‘Los Tres Potrillos’, sitio en el que el fallecido artista vivió junto a su familia.

De acuerdo con el famoso, la intención de la familia Fernández es lograr que el público tenga una mirada inédita a la persona que Don Vicente fue en vida, no solo sobre el escenario, sino también en su día a día, en el espacio que destinó la mayor parte de su tiempo.

“La teoría y la idea es hacerlo aquí en la casa, para que la gente pudiera venir y vivir la experiencia de donde vivía, donde dormía, donde comía, donde pasaba su tiempo libre (…) Hacer como algo ching*n o si no, llevarnos los muebles y hacerlo en una casona allá en Avenida Vallarta”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la fecha de apertura de dicho recinto, Alejandro indicó que este proyecto aún se encuentra en etapa de desarrollo. Sin embargo, tiene como objetivo atraer a varios públicos: sus fanáticos, así como investigadores, estudiantes de música y turistas que deseen conocer la historia de ascenso del artista.

Sobre la partida de su padre y el proceso de duelo que ha vivido, la estrella de la música comentó: “Se sigue extrañando todo, llegar y platicarle mis proyectos, que me diera consejos; platicarle cómo me había ido en mis conciertos. Teníamos una relación súper, súper bonita y muy cercana, y obviamente todo eso cuesta soltarlo“, finalizó.

