Vicente Fernández: a cuatro años de su fallecimiento lo recuerdan con “Cuando quería ser grande”, tema que cantó con “El Potrillo”



Este 12 de diciembre el mundo del entretenimiento recuerda con nostalgia a Vicente Fernández, a cuatro años de su fallecimiento, y aunque el ícono de la música ranchera dejó una lista enorme de éxitos, hay una canción que hoy vuelve a colocarse en tendencia por su carga emocional y su historia familiar.

Se trata de “Cuando yo quería ser grande”, el tema que inmortalizó la relación entre el Charro de Huentitán y su hijo, Alejandro Fernández “El Potrillo”.

La canción que unió para siempre a la dinastía Fernández

Dentro de la enorme discografía del Rey de la Música Ranchera, esta pieza ocupa un lugar especial. Fue grabada para el disco “Tahur” en 1979 y también apareció en la película del mismo nombre protagonizada por Vicente Fernández.

La letra, que retrata la admiración de un hijo hacia su padre, se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público y en una de las más dedicadas dentro del regional mexicano.



Con los años, Alejandro Fernández se adueñó de la canción en sus conciertos. Cada interpretación frente a su padre se transformaba en un momento cargado de emoción: miradas que lo decían todo, abrazos en pleno escenario y lágrimas que los fans jamás olvidan. Esa química entre ambos artistas se convirtió en uno de los sellos más queridos de la dinastía.

Un legado que trasciende la música

Vicente Fernández no solo dejó huella en la música ranchera; también fue figura clave en el cine, la cultura mexicana y la charrería. Arriba del escenario rompió estereotipos, mostrando que un hombre podía expresar amor, orgullo y vulnerabilidad sin perder su fuerza. Su conexión con Alejandro fue siempre celebrada por quienes seguían de cerca su vida y carrera.



Mientras “El Potrillo” continúa triunfando dentro de la música mexicana, su trabajo es visto como la continuación natural del legado que su padre construyó durante décadas.

Jalisco mantiene vivo el recuerdo de Vicente Fernández

A cuatro años de su partida, la presencia de Vicente Fernández sigue palpable en su tierra natal. El Rancho Los Tres Potrillos, su hogar y uno de los espacios más emblemáticos para sus seguidores, se ha convertido en un atractivo turístico que funciona casi como museo.



Ahí, miles de personas pueden recorrer los lugares donde vivió y trabajó el Charro de Huentitán, conservando viva su memoria.

Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021, a los 81 años, en Guadalajara, Jalisco, después de permanecer varios meses hospitalizado. Su partida marcó un momento histórico en la música mexicana y generó una reacción masiva en México y en muchos países donde su música era ampliamente escuchada.

¿Qué ocurrió antes de su fallecimiento?

En agosto de 2021, Vicente Fernández sufrió una caída en su rancho Los Tres Potrillos, lo que le ocasionó una lesión en las cervicales. Fue trasladado de emergencia a un hospital privado en Guadalajara, donde se le sometió a una cirugía.

A partir de ese momento, su estado de salud presentó complicaciones:

Requirió respiración asistida durante varias semanas.

durante varias semanas. Permaneció en terapia intensiva debido a problemas respiratorios.

debido a problemas respiratorios. También se le complicaron padecimientos previos, como el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que ya había sido confirmada por su equipo médico.

Aunque en algunos momentos se reportaron ligeras mejorías, su salud continuó deteriorándose.

El día de su muerte

El 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, una fecha muy significativa en México, se confirmó su fallecimiento debido a un “agravamiento de su estado de salud” y fallas en múltiples órganos.

Su familia estuvo presente en sus últimas horas, y la noticia fue difundida oficialmente a través de un comunicado en sus redes sociales.



