Hija de Vicente Fernández Jr. nacerá el 17 de febrero, el mismo día que su abuelo

La llegada de una nueva integrante a la dinastía Fernández está cada vez más cerca, luego de que Mariana González y Vicente Fernández Jr. dieran a conocer la fecha de nacimiento de su primera hija en común.

Aunque aún faltan algunos meses para que la pareja reciba en brazos a su bebé, el hijo del gran Vicente Fernández ya dio a conocer cuándo se espera que le den la bienvenida a esa bebé que tanto habían deseado.

En una conversación, que tuvo con ‘Venga la Alegría’, el hermano de Alejandro Fernández detalló que su bebé y el abuelo de esta no solo compartirán sangre, sino también fecha de nacimiento.

“Si Dios quiere, como está programado todo y como es cesárea, la fecha es el 17 de febrero, el día de su cumpleaños”, detalló el músico, por lo que en poco menos de 6 meses ya serán tres en su familia.

Además de hablar de la fecha de nacimiento de su bebé, cuyo nombre aún se desconoce, Vicente Fernández Jr. también habló de todo lo que él y Mariana hicieron para convertirse en papás y es que, hay que recordar, que él ya se había hecho la vasectomía, por lo que tuvo que recurrir a un procedimiento médico para poder cumplir su sueño de tener un hijo con ella.

“Tuvieron que hacer una extracción, que, la verdad es dolorosa, pero vale la pena. Se hizo la inseminación in vitro, le sacaron un óvulo a mi semen, se hizo el producto, y del producto se programó fecha para implantación y que, bendito sea Dios, vamos librando. Estamos más de cuatro meses, vamos para el quinto mes”, continuó.

Hay que recordar que la noticia del embarazo, y hasta el sexo de su bebé, se filtró semanas antes de la confirmación, lo que llevó a Mariana a enfrentar los rumores y a asegurar que le correspondía a ellos dar la noticia y no a alguien más, siendo hasta la visita que hicieron a ‘La Mesa Caliente’ que compartieron la buena nueva con todos.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza“, señalaron también los famosos desde su perfil de Instagram.

