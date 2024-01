Mariana González habló como nunca antes sobre su adicción a las cirugías

Luego de anunciarse su participación en la cuarta temporada del reality ‘La Casa de los Famosos’, la influencer Mariana González decidió abrir su corazón y mostrar al público una faceta de sí misma que no queda a la vista en redes sociales.

En una entrevista con el programa ‘Hoy Día’, la esposa de Vicente Fernández Jr se sinceró sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido para lograr tener la silueta de infarto que la llevaron a obtener el título de “La Kim Kardashian mexicana”.

“Siempre fui como muy delgada, para lograr esta voluptuosidad he hecho mucha cirugía”, dijo no sin antes destapar que su inspiración a este cambio fueron celebridades como Jennifer López y Selena Quintanilla.

“Empecé a mis 20 años con mi primera lipoescultura… llevo varias, qué es lo que sucede, se te va haciendo una adicción (…) Yo tengo lipos como siete, el busto como seis (cirugías), me hice la nariz… me he hecho de todo”, continuó.

Además de hablar sobre su pasión por el bisturí, Mariana González decidió revelar algunos detalles de su candente vida íntima con el cantante de regional mexicano.

La famosa compartió que disfruta al máximo de su esposo y hasta indicó que no tienen “restricciones” en la intimidad: “Hemos hecho un click muy bueno, nos la pasamos increíble donde estemos. Yo no quiero llegar a la monotonía. Yo quiero que el esté contento conmigo, hacer cosas nuevas. No tenemos restricciones”, apuntó.

Con respecto a si su ingreso a la casa más famosa de Estados Unidos representa un problema para su esposo, González aseguró que ella sería la preocupada: “Yo soy más celosa con él que él conmigo”.

