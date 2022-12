Mariana González presume fotos del momento en que se comprometió con Vicente Fernández Jr. en París

Luego de que Mariana González Padilla confirmara que se comprometió con Vicente Fernández Jr. durante un reciente viaje por Europa, la pareja presumió por todo lo alto una serie de fotografías del romántico momento que vivieron en las calles de París.

Hace unos días la polémica pareja dio a conocer que sus planes de llegar al altar podrían convertirse en realidad muy pronto, pues luego de casi tres años de noviazgo el primogénito de Vicente Fernández le entregó el anillo de compromiso a la modelo.

Según lo relató la influencer durante una entrevista para el programa ‘Despierta América’, el romántico momento sucedió cuando menos se lo esperaba en calles de París, hasta donde se trasladaron y él le pidió que bajara del automóvil porque le tenía una sorpresa. Así fue como ella accedió y llegaron hasta el lugar en que ya estaba todo listo para entregarle el anillo.

“Lo primero que veo es una alfombra roja con un letrero de ‘cásate conmigo’, globos, flores, champaña y la Torre Eiffel en mi espalda. Estaba ya un fotógrafo, él (Vicente) se hinca y me entrega el anillo”, recordó.

Pero fue este lunes 19 de diciembre cuando los futuros esposos compartieron las imágenes oficiales del momento en que se comprometieron, en donde ella agregó un mensaje en el que expresa los motivos que la llevaron a dar este paso importante en su vida.

“Te elegí a ti: Porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía no me importó nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días. El amor es ser amigos, compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una vida juntos. Te amo con todo mi corazón”, y finalizó su mensaje señalando que el pasado 1 de diciembre será un día inolvidable.

Por supuesto, el hermano de Alejandro Fernández se unió a la publicación para confirmar su amor.

“Hay una frase: ‘Eres el amor de mi vida’, pero tú has hecho en mí que seas ‘la vida de mi amor’. Te amo”, se lee en la sección de comentarios, en donde también llegaron más de mil mensajes con felicitaciones para la pareja.

