Vicente Fernández Jr. le entregó el anillo de compromiso a Mariana González Padilla en Francia

Mariana González Padilla confirmó que Vicente Fernández Jr. le entregó el anillo de compromiso durante un reciente viaje por Francia y compartió algunos detalles del romántico momento en que se hincó frente a ella para sellar su comprimiso.

Pese a la serie de críticas que constantemente reciben debido a la diferencia de edades, Mariana González Padilla y el hijo mayor de Vicente Fernández volvieron a demostrar que gozan de una sólida relación, tanto que han decidido dar el siguiente paso.

Así lo reveló la influencer y actual participante de ‘Rica, Famosa, Latina’, quien durante una entrevista para el programa ‘Despierta América’ compartió algunos detalles del espectacular momento que vivió durante un reciente viaje por Europa, en donde se comprometió con el cantante tras varios años de noviazgo.

“Fue muy romántico, no me lo esperaba. Él me ha invitado varias veces a viajar, pero este viaje pues era mi cumpleaños, (me dijo) ‘te voy a llevar a un lugar’, y no me decía qué rollo… ya me dijo para Francia y el día de mi cumpleaños íbamos a ir a cenar a un lugar muy bonito’, comenzó a relatar.

Mariana recordó que ella nunca se imaginó que le propondría matrimonio, pues incluso se negó a bajar del auto debido a los tacones que llevaba, pero aun así accedió: “De repente, vamos a un lugar, veo que me empieza a bajar”.

Siendo ese el momento en que comenzó a ver todos los detalles que tenía preparados el hermano de Alejandro Fernández para proponerle matrimonio.

“Lo primero que veo es una alfombra roja con un letrero de ‘cásate conmigo’, globos, flores, champaña y la Torre Eiffel en mi espalda. Estaba ya un fotógrafo, él (Vicente) se hinca y me entrega el anillo”, señaló.

Vicente Fernández se unió a la entrevista para confirmar que la fiesta será en Guadalajara y les gustaría que fuera Carlos Rivera el encargado de amenizar la celebración.

Por su parte, la llamada “Kim Kardashian Mexicana” aseguró que hasta el momento no ha visto nada de vestidos porque “apenas sucedió”, pero está feliz con la nueva etapa que están a punto de comenzar.

En cuanto a sus planes de convertirse en padres próximamente, la influencer originaria de Tepatitlán, Jalisco, confirmó que podrían dar la sorpresa muy pronto, mientras que el hijo de Vicente Fernández confesó que le gustaría tener una niña.

“Tenemos muchas ganas de que se aniña y la tarea la estamos haciendo. Todavía no lo habíamos planeado bien y yo me cuidaba. En cualquier momento les damos la sorpresa“, señalaron los enamorados. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

