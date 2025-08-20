Vicente Fernández Jr. y Mariana González serán papás: Así reaccionaron los famosos

Luego de varios meses de especulaciones, el cantante de regional mexicano Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González confirmaron que se encuentran a la espera de su primer hijo juntos. ¿Cómo reaccionaron los famosos? Sigue leyendo para enterarte.

En una visita exclusiva para el programa “La Mesa Caliente”, los enamorados finalmente dieron respuesta a los rumores de un bebé en camino. “Queremos saber… ¿viene un bebé Fernández sí o no?”, cuestionó Myrka Dellanos, a lo que el artista mexicano respondió: “Orgullosa y felizmente, de parte de Mariana y de parte mía para todos ustedes (…) Sí”.

Seguida de su participación en la producción de Telemundo, la feliz pareja compartió la noticia con sus seguidores por medio de una emotiva publicación en redes sociales que no tardó en causar revuelo.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza“, señalan los famosos desde su perfil de Instagram.

Además de expresar su emoción por la próxima llegada de su primer hijo juntos, Mariana González y Vicente Fernández Jr. compartieron las primeras imágenes de su bebé por medio de un ultrasonido 5D: “Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición“, se lee en el post.

Famosos y el público reacciona a la noticia del embarazo

No pasó mucho tiempo antes de que las reacciones a este anuncio se dieran a conocer; comenzando por las de las conductoras de “La Mesa Caliente”, quienes fueron las primeras en enterarse sobre el próximo integrante de la dinastía Fernández.

Por su parte, Verónica Bastos no dudó en soltar un grito de emoción mientras se movía de su asiento para abrazar a Mariana González y Vicente Fernández Jr.

Giselle Blondet y Myrka Dellanos siguieron los pasos de su compañera en expresar sus buenos deseos por esta nueva etapa en la vida de la pareja, diciendo: “¡Felicidades!” y dándole un obsequio para colocar en la habitación de su bebé.

“Tú sabes lo mucho que te queremos en ‘La Mesa Caliente’, así que te tenemos una sorpresa, un regalito para ti y para la nueva o el nuevo Fernández“, se escucha decir a Bastos mientras Natalia Alcocer, presentadora invitada, le entrega un peluche gigante.

Las redes sociales tampoco se privaron de dejar sus mensajes de cariño, comenzando por la ex participante de “LCDLF”, Alana Lliteras, quien escribió: “¡¡¡Que increíble!!! Muchísimas felicidades, yo todavía me acuerdo como nos contabas en la casa de los famosos con tanta emoción de cuando llegara este momento”.

Guty Carrera, novio de Alana, tampoco se quedó atrás y optó por añadir sus propias felicitaciones bajo el post: “Felicidades @marianagp01 @vicentefdzjr9 !!!! Se les quiere!!!”.

Si bien hasta el momento se desconoce si el bebé de Mariana González y Vicente Fernández Jr. se trata de un niño o niña, los famosos adelantaron que su nacimiento está programado para el próximo mes de febrero del 2026.

